Cuál es el nivel de desaprobación de AMLO en lo que va de 2021

(Foto: Twitter/alejandromurat)

La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo el mejor arranque de año, debido a que en los últimos cuatro meses tuvo una caída del 7% en su popularidad, la cual pasó de 57% a 50% por ciento, de acuerdo con el más reciente Reporte de Gobernabilidad, realizado por la casa encuestadora GEA-ISA.

Revelaron que, de noviembre de 2020 a marzo de 2021, la desaprobación del líder de la autollamada “Cuarta Transformación” creció 4%, al pasar de 39 a 43 por ciento.

Ante la pregunta, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República?, el 50% respondió que lo aprueba, cuando en noviembre pasado lo hizo el 57 por ciento.

(Captura de pantalla: GEA-ISA)

Además de perder aprobación, en el arranque del año, la credibilidad del presidente también tuvo una caída de 17% en el último año. Solo el 13% respondió que “le cree mucho” contra 30% que respondió hacerlo en marzo de 2020.

A un año de iniciada la pandemia de coronavirus (COVID-19), el 45% de los ciudadanos desaprueban la forma en que el mandatario federal ha manejado los asuntos relacionados con el SARS-CoV-2. Además, el 40% de los encuestados consideraron que la pandemia está fuera de control.

Aprueban estrategia de vacunación

Personas de la tercera edad acuden a recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Archivo

A tres meses de iniciada la estrategia nacional de vacunación contra COVID-19, el 63% de los encuestados considera como “muy bueno y bueno” la compra de dosis 9 que ha realizado el gobierno del presidente López Obrador.

A la pregunta sobre ¿cómo califica el manejo del gobierno de López Obrador de la aplicación de vacunas contra COVID-19?, el 55% de los ciudadanos lo califica como “muy bueno y bueno”.

Sin embargo, el 59% de los ciudadanos considera que la vacunación contra el COVID-19 va lenta o muy lenta.

(Foto: Cuartoscuro)

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México se está apurando a vacunar a su población contra el COVID-19 ante una posible “tercera ola” de contagios de la enfermedad, por lo que reiteró su agradecimiento a las farmacéuticas y a los gobiernos de Argentina, Rusia, China, de la India y de los Estados Unidos por el envío de las vacunas para que nuestro país tenga las dosis suficientes para inmunizar a su población, pero hizo especial énfasis en el apoyo del presidente norteamericano Joe Biden.

Al inaugurar el Hospital General de Gómez Palacio, Durango, y acompañado por el gobernador estatal, José Rosas Aispuro, López Obrador recordó que durante las dos llamadas que ha sostenido con su homólogo estadounidense, le hizo la petición formal de que pudiera apoyar a México con el envío de los biológicos contra el coronavirus.

Foto: Gobierno de México/SRE

“Estaba yo en Monterrey y le plantee (a Biden) que si nos podían ellos ayudar dándonos vacunas, me dijo que iba a ver porque ellos también tenían el compromiso con su pueblo. Me dijo déjame analizarlo, que se pongan de acuerdo los grupos de dos países, se pusieron de acuerdo los grupos, hace como un mes poco menos volví a conversar con él pero para nosotros era muy importante tratar el tema de las vacunas. Pero ya me dijo: te tengo buena noticias, pero todavía no se resuelve el asunto pero consideramos que en política a veces se requiere el sigilo para no alebrestar, que no se echen a perder las cosas buenas. Hubo un tiempo de silencio y ya hace poco resolvieron que nos iban a mandar 2 millones 700 mil dosis de vacunas de AstraZeneca. Ya mañana llegan más de 1 millón y el jueves llega el resto. Entonces nos están llegando ya las vacunas y vamos a poder vacunar a todos los mexicanos”, señaló.

El mandatario mexicano aseguró que se está avanzando en la vacunación y destacó que ya se cuentan con 140 millones de dosis de la vacuna, por lo que aseguró “muy pronto vamos a vacunar a todos los mexicanos”.





SEGUIR LEYENDO: