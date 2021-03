Enrique Guzmán reclamó que no le aplicaron la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 y esta es la razón

El cantante reclamó a las autoridades de la Ciudad de México que no ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 (Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

El cantante Enrique Guzmán reclamó a las autoridades de la Ciudad de México que no ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, pero la razón es sencilla y le fue proporcionada por la Secretaría de Salud encargada de este proceso.

El papá de Alejandra Guzmán usó su cuenta de Twitter para denunciar la situación. Desde su red social publicó el papel donde se acredita que ayer fue citado para recibir la segunda inoculación, aunque esto no fue posible ante la falta del medicamento.

“Aquí está mi cita para mi segunda vacuna... me presenté y no hay vacunas ni nadie que me informe nada. ¿¿¿¿DONDE ESTÁ MI VACUNA????”, escribió desde su cuenta de Twitter.

En el papel que compartió el cantante, se lee que está agendado para el 26 de marzo de este año, aunque no existen más detalles de esta segunda dosis.

En la cuenta de Twitter del IMSS se compartió un pequeño clip del momento en que Enrique Guzmán fue vacunado

Este comentario generó varias respuestas, pero fue la Secretaría de Salud de la Ciudad de México quien no tardó en dar una solución al cuestionamiento de Enrique Guzmán.

La dependencia responsable de las inmunizaciones en la capital del país explicó que el cantante recibió la vacuna de AstraZeneca, por lo que tiene un margen mayor para recibir su segunda aplicación.

“Hola, @enriqueguzman, buena noche. Para generar la inmunidad a #Covid19 con la vacuna de #AstraZeneca se deben colocar dos dosis de 0,5 ml separadas entre 21 hasta 84 días. Para la segunda dosis, se convocará a las y los vecinos de la alcaldía, para que acudan a recibirla”, aseguró.

Fue a mediados de febrero cuando Enrique Guzmán recibió la primera dosis de la vacuna en la Unidad de Medicina Familiar número 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la alcaldía Magdalena Contreras.

“Recibí mi primera dosis de la vacuna AstraZeneca a las 2:30 de la tarde... no hay ninguna reacción. Los mantendré informados”, escribió en aquella ocasión el cantante de La Plaga en Twitter.

También en la cuenta oficial de Twitter del IMSS se compartió un clip de 26 segundos que registró el momento en que Guzmán fue vacunado. “Esta tarde el cantante @enriqueguzman recibió la #VacunaCOVID19 en la UMF No. 22 del #IMSS en la #CDMX”, informó el instituto en su publicación.

Al final del clip se pudo ver cómo el cantante, quien cumplió 78 años el pasado 1 de febrero, se levantó de la silla en la que se encontraba y se escuchó que le preguntaron “Don Enrique, ¿todo bien?”, a lo que él respondió con un gesto de alegría y el pulgar levantado.

Desde entonces el cantante ha dado fe de la efectividad del medicamento. Recientemente se sinceró con el programa Ventaneando y aceptó que pudo enfermar de coronavirus si no le huebieran aplicado la vacuna días antes de convivir con la conductora de Mimí, contigo y su hija.

El pasado 2 de marzo los cantantes de la familia Guzmán fueron al programa de Mimí, quien actualmente es portadora del virus SARS-CoV-2 (Foto: Twitter @MimiContigo)

“Está funcionando muy bien... (se siente) perfectamente, después de eso estuve con Mimí y Alejandra, todo mundo se contagió y yo no, así que la vacuna es eficaz”, comentó al programa de espectáculos.

En la misma entrevista acusó que no ha podido aplicarse la segunda dosis de la inmunización y que las autoridades lo llamarán para continuar con su tratamiento.

“No encontré dónde vacunarme por segunda ocasión. Está funcionando muy bien, pero no, yo quiero la segunda”, aseguró.

