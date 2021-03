“Cero tolerancia”: IPN suspendió a polémico profesor acusado de acoso

El pasado viernes, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendió de su cargo a Roberto Can Koh, profesor de esta institución que fue acusado de acoso y quien declaró en un debate virtual que si la presunta víctima comprobaba los hechos, él se casaba con ella.

“El instituto Politécnico Nacional informa que con fecha 26 de marzo dio por concluido el nombramiento del Dr. Pasiano Roberto Can Koh, como Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social de la Escuela Superior de Economía”, expresó el instituto educativo a través de un comunicado oficial.

Asimismo, el IPN puntualizó que rechazaba todo tipo de actos que atentaran contra la seguridad e integridad de las mujeres y estudiantes. Además de tener “cero tolerancia a la Violencia de Género”.

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo se hizo viral el caso de Can Koh, quien durante un debate en línea, con los candidatos a ser director de la de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, fue cuestionado por una joven miembro del Consejo Estudiantil sobre casos de acoso que se le han imputado al profesor.

“La primera es, ¿qué acciones ha presentado siendo subdirector ante la situación de acoso? Y la segunda es, ¿qué soluciones ha presentado desde su cargo como mismo subdirector en cuanto a casos de acoso que se le han manifestado”, preguntó la joven.

Ante esto, Can Koh, quien hasta hace unos días ocupaba el cargo de subdirector Educativos e Integración Social de la Escuela Superior de Economía evadió las preguntas, y dijo que nunca se ha querido la competencia democrática en la institución educativa, además de asegurar que un presunto testigo del supuesto acoso apareció 13 años después, buscando una beca de posgrado.

Asimismo señaló que dichas acusaciones sólo se realizaban con la finalidad de dañarlo, pero ahondó en que no había una denuncia concreta que lo inculpara y aseguró que el director del colegio le dijo que no debía preocuparse por nada.

No obstante, si lo anterior no era suficiente para indignar a los participantes del debate, el profesor mencionó que en caso de ser comprobadas dichas denuncias el tendría una relación sentimental con la afectada.

Pruébenme una y renuncio a la candidatura, compañeros, y <b>me caso con la compañera incluso si se sintió agraviada.</b> No existe, tienen miedo a la democracia. Eso les duele y les pesa, y por ahí, vamos a ganar, no olviden que mi lema es <b>no robar, nunca he robado, no he mentido, y nunca he traicionado, ni a mí mismo,</b> compañeros, y eso es cuestión de honor, es cuestión de ética, es cuestión de filosofía, es cuestión de formación