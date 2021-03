Otra polémica alrededor de Hugo López-Gatell: periodistas acusaron agresiones de sus “fans” y así respondió el funcionario

El funcionario recibió la queja por parte de una comunicadora en la conferencia de prensa (Video: Youtube/Gobierno de México)

De nueva cuenta, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se vio involucrado en una polémica, aunque en esta ocasión estuvo en el otro lado del conflicto, pues defendió a los periodistas que asisten a la conferencia vespertina. La intervención y pronunciamiento del funcionario fue requerido luego de que una de las comunicadoras denunciara insultos en contra de ella y un periodista más.

Al filo de las 20:00 horas, como es costumbre, tanto él como el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, intentaron dar fin a la conferencia. Sin embargo, ante la insistencia de Liliana Noble Alemán, reportera del portal Pulso Saludable, abrieron el micrófono para una pregunta más. La periodista aprovechó para denunciar los insultos recibidos por parte de una “fan” del funcionario.

“Mire, hay una fan de usted que (...) me ha agredido mucho, me mienta la madre. Dice que a usted le quito el tiempo por hacer preguntas tan... Me dice muchas groserías y acaba de decir que mi compañero Juan Hernández es un gordo engreído”, refirió. Luego del señalamiento, aprovechó para solicitar a López-Gatell “exhortar a su grupo de fans que nos respeten”.

Hugo López-Gatell recibió la queja de una periodista por insultos de parte de una de sus fans (Foto: Presidencia de México)

Ante la situación, él declaró sentirse identificado con el sentir de la periodista pues, dijo, “hemos padecido este acoso por múltiples vías y depende de quien lo perpetra”. De hecho, llamó a buscar una relación más cordial y respetuosa, así como saber escuchar las posturas diferentes. “Por favor, absténganse todas y todos de generar un ambiente de crispación. Necesitamos unidad para enfrentar la pandemia”, enfatizó.

Aunque su primer nombramiento como integrante de la Secretaría de Salud fue en 2008, como director general adjunto de Epidemiología, su popularidad no creció, sino hasta la declaratoria de pandemia por la transmisión del virus SARS-CoV-2. Con su cargo actual, desde febrero de 2020 ha sido el vocero principal de la situación de la emergencia sanitaria en el país.

Para el mes de junio del mismo año, de acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, se posicionó como el funcionario más popular de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Incluso, superó a personajes de mayor trayectoria política como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Olga Sánchez Cordero y Rocío Nahle.

Un grupo de admiradoras del Dr. Hugo López-Gatell, le llevó serenata afuera de Palacio Nacional como obsequio del Día del Médico, en octubre de 2020 (Foto: Daniel Augusto/cuartoscuro.com)

Estar presente en la mayoría de las conferencias vespertinas lo catapultó entre la opinión pública, aunque también se colocó en el ojo del huracán. De esa forma, muchas de sus acciones han desatado polémica a lo largo de la emergencia, pues han guardado poca congruencia con las recomendaciones emitidas, por él mismo, para reducir la transmisión del nuevo coronavirus.

Una de las más recordadas se suscitó entre los más recientes meses de diciembre y enero, cuando fue captado sin cubrebocas a bordo de un avión. Además, en días posteriores, diversas cámaras documentaron su visita a las playas de Zipolite, en Oaxaca. Aunque en diversas ocasiones explicó el motivo de su viaje, sus vacaciones no se alejaron de la crítica, pues en ese momento la segunda ola de contagios se disparó e, incluso, superó los récords máximos de muertes y contagios.

El subsecretario apareció con su novia en la colonia Condesa días después de haber sido dado de alta por padecer COVID-19, aunque sin corroborar un resultado negativo mediante la prueba PCR (Foto: Twitter/@AdrianaG03)

La segunda gran polémica fue el 10 de marzo de 2021. En esa ocasión, fue captado mientras caminaba por las calles de la colonia Condesa, aun cuando, tras haber cursado con síntomas moderados de COVID-19, su prueba de detección del nuevo coronavirus no había arrojado el resultado negativo.

A pesar de ello, sus índices de popularidad no cayeron. De acuerdo con un sondeo elaborado por Consulta Mitofsky, entre febrero y marzo las buenas opiniones en torno a su persona fueron dominantes, incluso cuando las cifras de fallecimientos han superado los 200 mil..





SEGUIR LEYENDO