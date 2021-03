Guanajuato: atacaron con bombas molotov la casa del candidato a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo

Julio González Landeros candidato independiente a la alcaldía de Dolores Hidalgo (Foto: Twitter/JulioLanderos__)

La campaña electoral en Guanajuato, al centro de México, y uno de los estados más peligrosos del país, continúa violenta. Este jueves, Julio González Landeros, candidato independiente a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo denunció un ataque a su casa con bombas molotov.

González Landeros relató que el pasado martes 23 de marzo, cuando arribó a su casa localizada en la calle Toronja se dio cuenta que el portón estaba quemado, además había restos de una botella y aroma a combustible, presuntamente con el que habrían quemado la fachada.

Por lo anterior, el candidato denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado.

Los vecinos refirieron que durante la madrugada de aquel día escucharon ruidos, pero fue hasta la mañana que vieron el portón quemado.

El independiente ignora si se trata de una amenaza del crimen organizado. “Que yo sepa no tengo problemas con nadie, pero quizá como ya iniciará todo el tema político quiero pensar que por ahí pueda venir este tipo de acciones que quizá los punteros no envíen a hacer esto, pero hay gente cercana a ellos que piensen con este tipo de cosas amedrentarnos pero no lo van a lograr al contrario nos fortalecen para seguir adelante”, aseveró para el medio local TV Independencia.

El experto y analista en seguridad, David Saucedo, explicó al diario local AM Guanajuato, que ocho municipios son focos rojos en inseguridad debido a que son territorio de operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con Saucedo, el grupo criminal fundado por José Antonio Yépez, el Marro, ha incursionado en la política mediante el control de gobiernos municipales, a quienes extorsiona para beneficiarse de los fondos de obra pública, la incursión de aviadores en las nóminas y el control de las policías.

El modus operandi del Cártel de Santa Rosa de Lima consiste en el financiamiento de candidatos afines a sus actividades ilícitas y amenazando a los que no cooperan.

Un conteo realizado por Infobae México advierte que en lo que va de marzo han sido asesinados 10 políticos, el último ocurrido el pasado 24 de marzo. La víctima: el candidato a diputado local por el Distrito 1 de Fuerza por México en Nuevo León, Mayco Fabián Tapia Quiñones, quien fue ejecutado cuando intentaba defender a una comerciante que fue asaltada en un mercado rodante de Ciudad Solidaridad, en Monterrey.

