Un millón de vacunas contra COVID-19 de Sinovac llegarán al AICM: Marcelo Ebrard

(Twitter: @HLGatell)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó que durante las primeras horas de este 25 de marzo arribarán 1,000,000 (un millón) de vacunas contra COVID-19 de Sinovac Life Sciences Co., Ltd., al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de su cuenta de Twitter, el canciller señaló que las dosis, provenientes de Hong Kong, estaban volando dentro de contenedores refrigerados con dirección a México.

“Contenedores refrigerados con 1 000 000 de vacunas Sinovac en Hong Kong. Ya vienen volando. Mañana arribarán al Aeropuerto de la CDMX en la madrugada. Ese apoyo sí se ve!!”, dijo airoso el funcionario.

Dichos antígenos de Sinovac se suman al cargamento que México recibió este miércoles de la farmacéutica Pfizer-BioNTech con 170 mil 625 dosis.

(Foto: Twitter/@m_ebrard)

El biológico llegó proveniente de Bruselas, Bélgica en el vuelo CVG 952 TEA a la terminal 1 del AICM “Benito Juárez”.

Al sumar las vacuna de Sinovac junto a los anteriores embarques de Pfizer, hacen un total de cinco millones 548 mil 375 vacunas que han llegado al país.

En total, hasta el día de ayer han arribado 8 millones 818 mil 375 de dosis, distribuidas en 20 embarques (34 vuelos).

Cabe recordar que estas dosis serán destinadas para continuar con la vacunación a adultos mayores de 60 años, y serán distribuidas en los 32 estados a través de seis rutas terrestres y cuatro aéreas.

Imagen de archivo. Un trabajador de salud prepara una dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) de Pfizer-BioNTech durante una jornada de inmunización masiva en Guadalajara, México. 21 de marzo de 2021. REUTERS / Henry Romero

Avance de vacunación

A tres meses de haber iniciado con la campaña nacional de vacunación, se registra un acumulado de 6 millones 119 mil 298 dosis aplicadas. Además, 3 mil 872 vacunas han sido catalogadas como pérdidas. Es decir que, debido a sus condiciones de almacenamiento, el principio activo perdió su efectividad en la inmunización.

Hasta el día de hoy, 4 millones 476 mil 556 dosis han sido aplicadas a la población adulta mayor. Debido a que la aplicación de la primera inyección comenzó hace más de tres semanas, 149 mil 677 personas ya han recibido el esquema completo de inoculación.

En ese sentido, se han notificado 12 mil 733 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inoculación (ESAVI). Del total, solamente 112 han sido catalogados como graves. Sin embargo, la cifra no es significativa, estadísticamente, puesto que corresponde al 0.2% de las dosis aplicadas.

Además, en el último día se colocaron 105 mil 291 dosis en todo el país. Dicho registro tuvo su última actualización a las 16:00 horas del miércoles. De esa forma, debido a que la vacunación continúa en algunas entidades, durante el transcurso de la tarde podría aumentar.

Imagen de archivo. Un hombre recibe una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 durante una jornada de inmunización en Guadalajara, México. 21 de marzo de 2021. REUTERS / Henry Romero

COVID-19 en México

La tarde de este miércoles 24 de marzo de 2021, desde el Palacio Nacional, las autoridades sanitarias reportaron la existencia de 579 nuevas defunciones originadas por la enfermedad de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con ello, se registra un total de 199,627 defunciones desde el inicio de la emergencia sanitaria.

De acuerdo con los datos del informe técnico escrito, en las últimas 24 horas hubo un registro de 5,714 nuevos casos, con lo cual existe un total de 2,208,755 casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia por COVID-19.

No obstante, también existen 1,748,317 personas que se han recuperado y conseguido el alta médica después de cursar con la sintomatología. Además de 767,979 casos en los que hombres y mujeres han recibido el esquema completo de inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en el país.

SEGUIR LEYENDO: