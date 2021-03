Trabajó 10 semanas y le robaron 74,500 pesos el mismo día que los había cobrado: es doctor en la primera línea del COVID-19

REUTERS/Carlos Jasso

Eduardo Bones, médico en la primera línea contra el COVID-19, lleva más de 10 semanas atendiendo a pacientes enfermos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, pero apenas el pasado 12 de marzo le pagaron los 74,500 pesos que acumuló en ese período.

Sin embargo, por un simple descuido, el mismo día que fue a cobrar el dinero le robaron todo lo que había sumado en las cinco quincenas.

“Lo que siento es impotencia, es coraje, es tristeza”, dijo el doctor al periódico Excélsior, además de explicar que tiene un hijo con “parálisis cerebral espástica”.

“Ahorita más que nada necesitamos volver a juntar para comprar la toxina botulínica de mi hijo y para su consulta con el neuropediatra”, explicó Eduardo Bones.

El cheque que le entregaron por los dos meses y medio que había trabajado (Foto: Captura/ Excélsior)

“Ya tienes planificado qué hacer con ese dinero, los pagos a realizar, desagraciadamente a veces uno es muy confiado, cosa que no debería ser, pero ahora debo seguir trabajando para recuperar esto, ahorita lo que me urge es la manera de tener los recursos para conseguir los medicamentos de mi hijo”, agregó.

Hace casi dos semanas, el médico de 35 años fue al banco en su hora de comida a cobrar su cheque por los dos meses y medio que había trabajado, sin embargo, el personal le explicó que no podían transferirle el dinero a ninguna cuenta, por lo que no tuvo más remedio que cargarlo en efectivo, explicó.

“Llegue al Centro Médico alrededor de las 15:30 horas y ahí sin inconvenientes me meto al área Covid, tenemos el locker para médicos y ahí pongo mi maleta gris, me quedo con la llave todo el turno, a la hora de la salida voy y recojo la maleta y ahí seguía el dinero tal cual”, explicó el médico que lleva trabajando en el frente COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

De ahí “me acompaña la compañera de recepción Guadalupe a esperar mi Didi” y luego “me voy al hospital San Ángel Inn; llegó aproximadamente a la 9: 30 de la noche, me voy al tercer piso, al área de vestidor de uso común”, detalló.

Hospital 20 de Noviembre (Foto: Google Maps)

“Siempre dejo ahí mis cosas, dejo mi mochila, dejo también un suéter sobre mi mochila y sobre el dinero dejo una botella sanitizante; me cambio, para esto había dos personas ahí del sexo femenino, y entro a ver a mi paciente en el área de terapia intermedia”, narró.

Sin embargo, el doctor explicó que cuando salió estaba todo en su lugar, menos el dinero que había cobrado.

“El suéter seguía como lo dejé, y la mochila como la dejé, pero llego y abro para ver que todo estuviera bien y encuentro todo menos el efectivo. Algo que sí quisiera dejar muy en claro es que sí reconozco que primeramente fue mi error por dejar el dinero ahí, pero no significa que las personas tengan que tocar lo que no es suyo, mucho menos robarlo”, detalló.

A poco más de un año del inicio de la pandemia en México, se han registrado de forma oficial 200,000 muertes por COVID-19. Una cifra tres veces superior al escenario “catastrófico” que anticiparon las autoridades.

México superó las 200 mil muertes por COVID-19 (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

De acuerdo con la actualización del documento técnico consultada en el sitio web de la dependencia federal de salud, se muestra que las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Puebla, entidades con más de 1,000 casos activos y que en conjunto concentran el 63% de los casos activos del país.

En contraparte se encuentran Nayarit, Chiapas y Campeche, quienes concentran la menor cantidad de casos activos, pues apenas alcanzan los 100, 72 y 69 contagios de este tipo, respectivamente.

