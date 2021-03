Salinas Pliego: “Todavía no entiendo cómo es eso de ser socialista y usar marcas de lujo”

(Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, cuestionó el actuar de algunos militantes de la 4T, encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, exhortándolos a ser congruentes.

“Les quiero hacer una pregunta con esta imagen... yo todavía no entiendo cómo es eso de ser socialista y usar marcas de lujo, andar cenando en restaurantes carísimos y twittear desde sus iPhone 12 y odiar el capitalismo. Creo que por lo menos deberíamos ser CONGRUENTES ¿no?”, se lee en su cuenta oficial.

Dicha interrogante la acompañó con una imagen en donde plantea este cuestionamiento tomando como referencia a la caravana migrante centroamericana que viaja hacia los Estados Unidos; en ella se lee:

“Voy a pensar un poco ... Si el capitalismo imperialista es malo y el socialismo del Siglo XXI es tan bueno ... yo me pregunto ... ¿Por qué la caravana de centroamericanos va a Estados Unidos en vez de ir para Nicaragua, Cuba o Venezuela?”

A pesar que el magnate no hizo referencia a alguien en específico ya que “son muy delicados luego me andan bloqueando”, varios de los internautas que interactuaron con su publicación apostaron a que el mensaje iba dirigido a Estefanía Veloz, ex militante de Morena; a quien aclaró, lo tiene bloqueado.

“La señorita veloz me bloqueo después de no poder debatir conmigo sobre sus ideas de defender la vida del COVID y promover el aborto masivo”, explicó en una de las respuestas a los comentarios.

Días atrás, también panelista de Foro TV habría generado polémica en la misma plataforma luego de afirmar que López Obrador y Jesús no son iguales, sólo porque el hijo de Dios, Jesucristo, “no llenó el zócalo tantas veces”.

Esto lo hizo al citar un tuit donde un seguidor de MORENA compartió una nota en la que Antonio Attolini aseguró que AMLO podría parecerse a Jesucristo por el sacrificio que ha hecho el presidente por el pueblo mexicano.

Además, Veloz también fue criticada por el error de ortografía que se lee, ya que escribió “ósea”, en lugar de “o sea”. Posteriormente, aclararía “O sea* (cualquiera se equivoca con el autocorrector). Quién esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, continuando con las referencias bíblicas.

Aunado a ello, su publicación también generó polémica debido a su reciente renuncia a la militancia de MORENA. Esto después de afirmar que el partido “le ha dado la espalda y traicionado a las mujeres” al aprobar la candidatura de Salgado Macedonio.

Es por eso que muchos usuarios de Twitter no entienden cómo Veloz continua defendiendo a AMLO y a MORENA, aunque ésta ya no pertenezca oficialmente a sus filas, así se lo hacen saber en las respuestas a su tuit.

El tuit principal de la activista ha sido citado más de 800 veces en la red social, destacando el de la senadora Lilly Téllez y el youtuber Chumel Torres.

La pimera escribió “creí que la torpe afirmación de @AntonioAttolini era insuperable pero @EstefaniaVeloz dice que AMLO es superior a Jesucristo”, esto seguido de un emoji de carcajada. Este tuit ya cuenta con más me gusta que el original, alcanzando más de 1 mil 800 “Me gusta”.

Por su parte, Chumel Torres se limitó a escribir: “Ni defendía violadores”. Haciendo clara la referencia sobre cómo AMLO ha actuado sobre las denuncias hacia el, ahora, candidato a la gubernatura de Guerrero por MORENA, Félix Salgado Macedonio.

Otra respuesta que recibió Veloz fue del actor Héctor Suárez Gomís quien escribió “Tiene razón Estefanía; AMLO no es como Jesús. ¡Jesús dio un solo sermón en la montaña! ¿Se imaginan a Jesús todas las mañanas en esa montaña; haciendo proselitismo, sintiéndose Dios, culpando y enjuiciando a los demás antes de juzgarse a sí mismo? Yo tampoco”.

