“Se asienta en la propaganda”: desnudan la estrategia de seguridad de AMLO

(Foto: Presidencia)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en en febrero se reportó el menor número de homicidios dolosos en el país.

Y enfatizó que es el menor registro de víctimas que se tiene en lo que va de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y puntualizó que es un delito que se concentra en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua.

“Vivimos tiempos de impunidad, y el país sigue teñido de rojo, pese a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de cambiar a golpe de palabras y estadísticas trucadas el color de nuestra realidad. Es una farsa lo que presumen las autoridades sobre los avances en el tema de la seguridad. Y es un engaño para quienes creen las falsedades que salen de Palacio Nacional”, indicó el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal en el periódico El Financiero.

Refirió que todos los gobiernos han combatido al crimen organizado, incluso sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin confrontarlo. “Lo que antes no se hacía es lo que ahora el de López Obrador: darle un día de campo a los cárteles de la droga”.

(Foto: EFE/David Guzmán)

Lo cual es una orden que se ha dado en la actual administración. La semana pasada, el general Glenn Van Herck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dio a conocer que entre 30 y 35% del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales. Situación que López Obrador negó.

Aunque desde el gobierno se ha puntualizado que son seis estados los más violentos. Riva Palacio acotó que “de ninguna manera la focalización del crimen justifica las fallas o limitaciones de la estrategia, pero no había gobierno que tuviera la cara dura de minimizar la violencia y reducirla geográficamente para injertar, con la fuerza de las palabras que no tiene en la calle, una idea de avance. El crimen está desatado, y la narrativa de que no es así, también”.

Aunque se indicó que la incidencia delictiva cayó 19%, la comparativa se estableció con febrero del 2020 y no con el mes anterior. Lo cual es consecuencia de que el gobierno, explicó, modificó ciertos parámetros, “no sólo para edulcorada el amargo sabor del fracaso en la política de seguridad, sino que hicieron de la metodología un caldo de todos los moles”.

Ante la forma en la que se presentan los datos, Eje Central detalló que al dar a conocer lo sucedido con los delitos de fuero federal se dijo en enero que había una reducción del 19, pero solo se mostraron las cifras correspondientes al mismo mes del 2020, mientras que en “la actualización de febrero se incluyeron cifras absolutas de esta incidencia desde enero del 2020”.

(Foto: Presidencia)

En el caso de los secuestros, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo iban a la baja, pero su comparación fue con el bimestre de hace dos años. “Para esconder la realidad, se juega libre y mañosamente con la estadística, que les es bastante desfavorable”, acotó.

En tanto, la consultora TR Research informó que, hasta marzo, se registran un total de 78,709 homicidios dolosos bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador, es decir, un promedio de 2,811 asesinatos mensuales, cifra más alta que se ha registrado en comparación con otras administraciones.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se reportaron 156,400 homicidios, con un promedio mensual de 1,172 casos. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa ocurrieron 121,600 homicidios, con una media mensual de 1,688 asesinatos. Y en la administración de Vicente Fox Quesada fueron registrados 60,200 homicidios.

“La estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador se asienta en la propaganda, no en el combate a criminales. Utilizan las palabras para engañar, no para informar […] Las palabras del Presidente tienen mucha credibilidad en la opinión pública, pero son huecas y tramposas”, puntualizó Raymundo Riva Palacio y en el caso de los cárteles, agregó que no les declarará la guerra, “es complaciente con ellos”.

(Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Pero lo que sucede en temas de seguridad en el país, también fue abordado por el productor Epigmenio Ibarra en su artículo de opinión para Milenio y calificó que “de sangre inocente se mancharon las manos priistas y panistas, mientras que con dinero del pueblo llenaban sus bolsillos” y que la violencia fue un instrumento para mantenerse en el poder; “es la violencia a la que hoy pretenden recurrir para intentar recuperarlo”.

Y culpó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de la violencia en la que se sumió al país, la normalización de la misma y que el panista “escalo a una dimensión apocalíptica lo que ya era una práctica común de los gobiernos priistas”.

También acusó al PRI de hacer un constante uso de la violencia, por lo cual enlistó hechos como lo sucedido en el movimiento estudiantil del 1968, lo ocurrido en Acteal, Tlatlaya o Ayotzinapa.

Y que bajo su administración nació el narcotráfico, añadió, “de los sótanos del Estado salieron los grandes capos. Por la corrupción se enriquecieron. Gracias a la impunidad consolidaron su poder hasta volverse la otra cara del régimen”.

(Foto: Presidencia)

Bajo la administración del panista Vicente Fox les cedieron terreno y con Felipe Calderón, con el pretexto de recuperarlo, “desató la masacre”.

El productor concluyó: “En el terreno y de la mano del narco, con el que ha tenido siempre un alto grado de complicidad (de la que García Luna no es sino el ejemplo más reciente), es presumible que incremente acciones para desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, si le es posible, descarrilar el proceso electoral. Con violencia gobernaron, hasta que la sociedad les perdió el miedo. Hoy, con más violencia pretenden volver”.

