Qué riesgo hay de contagio de COVID-19 al viajar en avión: esto respondió la Ssa

Viajar en avión representa un riesgo bajo de contagio de COVID-19 (Foto: AFP)

De cara a las próximas vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Salud tocó una serie de temas relacionados a la seguridad en los viajes vía aérea.

En conferencia de prensa vespertina, José Luis Alomía, director nacional de Epidemiología, señaló que los trayectos en avión representan un bajo riesgo de contagio de COVID-19 debido a los protocolos de higiene y distanciamiento social que han adoptado dichas compañías.

“El transporte aéreo y el transporte terrestre son diferentes, y esto es por los equipos que utilizan para llevar a cabo la transportación. En el caso de la vía aérea, en este momento se cuentan con varios estudios de que la transmisión de los vuelos, es decir, al interior de los aviones, es poca, y el riesgo es mínimo en relación inclusive a otras actividades. Esto es porque la gran mayoría de los aviones implementan una serie de protocolos desde el abordaje, se mantienen durante el vuelo y están presentes en la llegada y el desembarque de los pasajeros”, dijo el funcionario público.

Las compañías aéreas exigen rigurosos protocolos de higiene (Foto: Shutterstock)

Además del alcohol desinfectante, filtros sanitarios, cuestionarios de salud y uso de cubrebocas como medidas de seguridad sanitaria, las empresas de aviación también cuentan con filtros de aire, los cuales sanitizan el ambiente al interior de la nave cada determinado periodo de tiempo.

Pero también de los medios físicos que utilizan al interior de los aviones para efectos de la circulación y el filtrado que se tienen. Obviamente, el riesgo nunca a ser cero, es decir, nunca vamos a poder decir ‘aquí no hay absolutamente ningún tipo de riesgo, o el riesgo está completamente controlado, eso no es posible, pero lo que si es posible es disminuir ese riesgo

“La mejor forma de evitar el riesgo es no viajar, en su momento, tomar la decisión de no viajar porque la actividad no es esencial”, agregó Alomía Zegarra.

Hasta este martes 23 de marzo, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 199,048 muertes de COVID-19 acumuladas. Sin embargo, en las últimas 24 horas se sumaron 809 fallecimientos a la estadística nacional. El director de Epidemiología informó que hay 33,415 (1%) contagios activos, lo cual representa a personas que presentaron síntomas en los 14 días previos.

La epidemia de COVID-19 en México continúa activa (Foto: EFE / Luis Torres)

De la semana 9 a la 10 de 2021 se registró un decremento de 27% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 2,397,991 hasta este martes. Asimismo se reportaron 1,744,262 personas recuperadas de la enfermedad.

Respecto a las personas hospitalizadas a causa del SARS-CoV-2, el especialista dio a conocer que la ocupación a nivel nacional se ubicó en 19 por ciento.

De acuerdo con la Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) existen 25,068 camas generales disponibles y 6,576 ocupadas. Mientras que con ventilador hay una disponibilidad de 8,414 que pueden acceder los enfermos ante las 2,700 que están saturadas.

Actualmente no existe ninguna entidad de la República con más de 50% de ocupación en camas de atención general ni para atender a pacientes en situación crítica por COVID-19.

Vacunación contra COVID-19 en México

En México se han aplicado 5,926,927 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020 (Foto: Reuters / Henry Romero)

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud, este 23 de marzo se inyectó el antígeno a 107,527 personas, con lo que se acumulan 5,926,927 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020. Además, la cantidad de vacunas que se han perdido suma un total de 3,775 (0.06%).

Al personal de primera línea de atención a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 se han aplicado 852,143 primeras dosis. De este total, 597,233 (70%) individuos han recibido el esquema completo.

Por otra parte, los datos del gobierno indican que 4,308,609 adultos mayores han sido inmunizados contra la enfermedad, de este total, 134,090 personas recibieron la segunda dosis. En Campeche, el medicamento se ha inyectado a 17,463 trabajadores de salud, de los cuales 17,429 (99%) fueron inoculados por segunda vez.

SEGUIR LEYENDO: