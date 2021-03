Esperaron a que la madre se fuera para robar a una niña de cinco años de su casa en Cancún

Una madre de familia denunció el secuestro de su hija de cinco años Fernanda Rodríguez Can, quien sustraída de su domicilio en la Supermanzana 211, manzana 6, en Cancún, Quintana Roo, la tarde del sábado 20 de marzo.

En un video en sus redes sociales, con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, Martha Can narró que tres sujetos se hicieron pasar por repartidores de flores para ingresar con engaños e intentar llevarse a sus tres hijos.

Un niño de diez años, el hijo mayor, inocentemente abrió la puerta y los hombres trataron de llevarse a los menores, él logró salir de la camioneta donde viajaban los raptores pero no pudo impedir que se llevaran a su hermanita de cinco años. Con los forcejeos, solo lograron huir con la pequeña Fernanda, declaró la madre.

La madre de familia añadió que intentó contactar al padre de la niña, de quien está separada, para saber si está con él, pero no ha recibido respuesta.

“Armando R. M. es el padre de Fernandita. Subo su imagen porque estoy desesperada ya an pasado cuatro días desde que tres hombres entraron a mi casa y raptaron a mi hija dejándome a mí y a mis hijos con un gran dolor y trauma al ver cómo robaron a su hermanita. Desde ese día mi vida está detenida les suplico de su ayuda, si alguien sabe o a visto a este hombre avisar a los siguientes números ya que el no me a contactado para confirmar si en realidad tiene a mi hija y mientras tanto la policía no le da ningún seguimiento o información sobre el caso. Estoy muerta en vida, les suplico me ayuden a compartir para poder encontrar a Fernandita”, escribió Martha.

Se sabe que dos de los de tres hombres que ingresaron, vestían una playera amarilla y el otro todo de negro con gorra negra, mismos que huyeron en una camioneta color gris; tras este hecho la madre acudió de inmediato a la Fiscalía para levantar la denuncia y fue el mismo día que la autoridad emitió la alerta Amber y el protocolo Alba.

La mujer aprovechó también para alertar a otros padres de familia sobre los peligros de que los niños le abran la puerta a desconocidos.

Martha denunció que está viviendo un calvario desde el rapto de la pequeña Fernanda, además de que sus hijos están consternados y afectados ya que no pudieron impedir que se la llevaran.

La mujer ha mostrado mensajes de extorsión y llamadas que le hacen en la madrugada con amenazas de violación a su pequeña, por lo que ha acudió a las autoridades, sin embargo no está segura de que sean reales estas llamadas y sólo sea un intento de intimidación.

Fernanda Rodríguez Can fue vista por última vez el pasado sábado 20 de marzo, al momento de su desaparición vestía una blusa blanca con dibujos y un short de color vino. Pesa 25 kilos y como señas particulares, tiene una cicatriz de quemadura en el hombro derecho de cinco centímetros.

La menor es de tez clara, complexión delgada, de cabello castaño y mide aproximadamente un metro con 20 centímetros.

Para cualquier información que logre dar con el paradero de la menor, se proporcionó los siguientes números telefónicos, 01800 00 854 00 o el 998 881 7150 ext. 2130.

