Durante persecución intentaron asesinar al director de seguridad de Tecate, en Baja California

Un enfrentamiento armado entre miembros de la delincuencia organizada y agentes policiacos municipales fue registrado en Tecate, en la entidad federativa de Baja California. La intensa balacera tenía como objetivo el asesinato del director de Seguridad Ciudadana, Ramón Márquez Hernández.

Los agresores, quienes dispararon en contra de los uniformados, viajaban a bordo de una camioneta. No obstante, el atentado fue frustrado.

Durante la madrugada del lunes, patrullas municipales interceptaron a una camioneta Suburban, color azul, y una camioneta Tahoe, color negra. Los hechos se reportaron en la ciudad fronteriza, informó Excélsior.

Los elementos de la policía municipal resultaron ilesos. Sin embargo, durante la persecución una de las patrullas se volcó en la carretera federal Tijuana – Tecate.

Márquez Hernández y los policías fueron auxiliados por agentes del Ejército y la Guardia Nacional, logrando prevenir el atentado.

Apenas el pasado 25 de febrero fue nombrado el coronel Ramón Márquez Hernández como director de Seguridad Ciudadana en Tecate. Es el cuarto jefe policiaco del ayuntamiento durante la administración de la alcaldesa Olga Zulema Adams Pereyra.

El coronel Márquez Hernández laboró por 32 años en el Ejército mexicano.

“Es evidente la preocupación que existe de la ciudadanía y de la alcaldesa por garantizar la seguridad del municipio. Sé de primera mano la importancia de garantizar la seguridad de los ciudadanos y si me lo permiten, implementaré estrategias que permitan lograr el trabajo en equipo a nivel Federal y nivel Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, reveló, según Zeta Tijuana, afirmando que los resultados en seguridad serían notorios en dos meses.

En Tecate, reveló el medio, hay un “claro” incremento del 30% en homicidios, comparando el primer bimestre del 2020 con el del 2021. Los tres directores anteriores son: Marco Antonio Bazo Soto (ocupó el cargo del 1 de octubre de 2019 al 20 de mayo de 2020); Orlando Hernández Porras (22 de mayo al 28 de agosto de 2020), y Antonio Alfredo Ortega Félix (2 de septiembre de 2020 al 8 de febrero 2021).

Según las cifras de la Agencia Estatal de Investigación, en Tecate se han registrado 69 homicidios en lo que va del año. En todo el 2020 se reportaron 165 asesinatos.

La violencia, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía y reportes policiacos, es principalmente registrada en zonas rurales de la ciudad, como Nueva Colonia Hindú, Cerro Azul, Valle de las Palmas, El Hongo, y Paso del Águila.

Respondiendo a la pregunta de Zeta Tijuana sobre si tiene ubicados a los principales generadores de violencia en el municipio, declaró: “No tengo esa información porque no tengo la fuerza para limitarlos o actuar en contra de ellos, nuestra misión es la tranquilidad, la paz y el orden para los tecatenses. La Dirección de Seguridad Ciudadana no combate al narcotráfico, estamos recorriendo las calles y haciendo más presencia, hacemos programas sociales como cursos de manejo y cursos de defensa personal a mujeres”.

“Estamos con la ciudadanía para servir y que tenga confianza con la Policía, e invitando a la población que nos informe, que sean ojos de esto. Mi lucha no es contra el narcotráfico. Es recuperar la confianza de la población civil, seguridad, preventiva”, dijo al medio el pasado 15 de marzo.

El 3 de febrero fue asesinado el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo de Tecate, Alfonso Zacarías Rodríguez, en el estacionamiento de un comercio localizado en el Callejón Libertad, esquina con la calle Lázaro Cárdenas, en la zona centro.

El ataque contra Zacarías tuvo lugar a las 16:45 horas. Los agresores abrieron fuego contra el regidor y huyeron en un vehículo Honda CRV, modelo 1990, según han reportado los primeros informes policiales.

Hasta el momento no hay detenidos y se desconocen las placas del vehículo, ya que en el sitio las cámaras C4 no tienen alcance donde ocurrió la escena del crimen. No obstante, se sospecha que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás del asesinato del regidor

El ayuntamiento de Tecate ha lamentado el asesinato mediante un comunicado. “La Presidenta Municipal, Olga Zulema Pereyra confía que la Fiscalía General del Estado de Baja California esclarecerá y castigará a los responsables de este terrible crimen en contra de la vida del edil y manifiesta su total apoyo”, aseveró.

