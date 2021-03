Yo no hubiera declarado la guerra al narcotráfico como lo hizo Calderon: AMLO

López Obrador señaló que en el país “tiene que haber democracia porque lo que hemos padecido en Mexico es, en mucho, por la falta de democracia” (Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo)

El presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, afirmó este martes que el ex mandatario Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en el 2006 para tratar de legitimar su elección después “del fraude”.

Ocurrió unas horas antes de la firma del Acuerdo por la Democracia, el cual convocó para garantizar que las elecciones del próximo 6 de junio “sean limpias y libres”.

López Obrador señaló que en el país “tiene que haber democracia porque lo que hemos padecido en Mexico es, en mucho, por la falta de democracia”.

Imagínense cuánto se hubiera evitado si no se hubiese hecho fraude en 2006

“Yo no hubiese declarado la guerra al narcotráfico como lo hizo Calderon para legitimarse en la Presidencia después del fraude”, acusó. “Ahora, en mi gobierno, no hay órdenes para masacres, para ajusticiar. Se respetan los derechos humanos. Antes se “remataba” a los heridos”.

La firma, informó el mandatario, es un acuerdo por la democracia para que “ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya carrusel, urnas embarazadas, que no voten los finados, que no se falsifiquen las actas”.

El presidente también afirmó que “todo esto” era visto por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo cual tiene que “hacer su trabajo como corresponde”.

“Todo esto que pasaba, que es una vergüenza y que tampoco veía el INE; incluso los que están y que se hacían de la vista gorda”, dijo durante la conferencia mañanera de este martes desde el Palacio Nacional

También rechazó que el Acuerdo por la Democracia sea un pacto innecesario porque se debe hacer todo para garantizar elecciones limpias y libres. “Y eso es lo que estamos haciendo, un acuerdo para que no se utilice el presupuesto para la compra del voto y que no haya ningún tipo de práctica ilegal”, mencionó.

Detalló que todos los gobernadores respondieron a la carta que envió, comprometiéndose a un objetivo común y “también para que la gente sepa” y ayude al gobierno vigilando y denunciando si existen irregularidades. “Recordar también que el fraude electoral es delito grave, sin delito a fianza”.

“Que lo sepan los de arriba y los operadores, porque a lo mejor los mapaches electorales no están informados y piensan que va a ser lo mismo de siempre y no. Va a estar la fiscalía pendiente y desde aquí vamos a estar denunciando sea del partido que sea”, agregó.

En promedio 641,000 personas ven la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días por Facebook. Desde hace dos años, el mandatario se presenta diariamente en Palacio Nacional; sin embargo, este lugar ha dejado de ser “un verdadero espacio informativo, de transparencia y de rendición de cuentas”, asegura Artículo 19.

La organización que defiende la libertad de expresión señaló que AMLO ha centralizado la comunicación de su sexenio en su figura como presidente “a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad”. Como ejemplo, afirmaciones como tener “otros datos”, por ejemplo, tienen como resultado un laberinto burocrático para obtener o corroborar que estos existen o no. En este sentido:

Desde la tribuna de las “mañaneras” el presidente pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y… desinforma

El informe titulado “Distorsión: el discursos contra la realidad”, Artículo 19 recordó que el mandatario ha tenido acciones que van en contra de los tiempos fiscales de radio y televisión y ha intentado unificar a instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con dependencias gubernamentales bajo acusaciones de generar opacidad.

