“Estoy destrozada”: Litzy está de luto y se despide con conmovedor mensaje

Litzy (Foto: Instagram@litzyoficial)

La cantante se despidió de uno de sus seres más queridos y compartió el triste momento con sus seguidores de Instagram.

En su conmovedor mensaje escribió “Estoy destrozada, no entiendo por qué tuviste que partir y más en estos momentos”, para despedirse de una de sus mascotas llamada Gaga, una hermosa cacatúa ninfa blanca y con una hermosa cresta.

Claro que sus fieles seguidores sabrán el dolor que le causó esta pérdida, ya que en su cuenta solía compartir algunos de sus mejores momentos junto a Gaga, así como con Rufino y Vicent, otras de sus mascotas.

Para despedirse continuó recordando el cariño que mutuamente se tenían con una maravillosa foto en la que Gaga posa sobre la cabeza de la cantante: “¡el gran amor que había en ti y que siempre estabas dispuesta a dar!”. Finalmente Litzy recordó que siempre vivirá en su corazón y la mantendrá como uno de “mis recuerdos más hermosos”.

La cantante suele compartir en Instagram sus mejore momentos junto a sus mascotas. @litzyoficial / Instagram

Concluyó con un conmovedor “fuiste el mejor regalo. Vuela muy alto como solo tú sabías hacerlo”.

Después de la tormenta, viene la calma y ésta vino cuando una de sus conocidas compartió un video de Litzy junto a Gaga, momento que la intérprete compartió en sus historias: “¿Cuántos besos no nos dimos? Jajajaja, ¡este video me alegró el alma!”.

Y aunque Litzy se despidió de su querida amiga, muchos son los recuerdos que dejó en su vida y en Infobae te compartimos algunos de ellos. Pues la intérprete de No te extraño tiene algunos de ellos en su cuenta.

Con tiernos recuerdos Litzy se despidió de su amiga. @litzyoficial / Instagram

Hace dos años la hermosa Gaga fue la mejor copiloto para Litzy y la fotografía quedó para memorar el maravilloso atardecer: “Mi Gaga y yo en el coche! Nótese qué canción venía escuchando y de quién”, escribió haciendo referencia a You and I de Lady Gaga.

Claro que este no es el único momento que la cantante compartió con su más de un millón de seguidores, pues en otra publicación ¡nos presentó a la familia completa! Sus tres queridas aves se llaman Vicent, Rufino y la fallecida Gaga a quienes presentó como “hijos”.

Sin embargo, no siempre podía estar junto a ellos, es por ello que explicó a sus fans: “Les confieso que los extraño muchísimo y me hago la loca para no ponerme a llorar todos los días... Este momento fue un día antes de venirme a Colombia hace ya mas de un mes”.

La artista es conocida gracias a su trayectoria artística en el mundo de la música y de la actuación. A sus 38 años ha tenido la oportunidad de protagonizar diferentes proyectos, entre ellos su debut en 1996 en el grupo Jeans.

Fotografía cedida por Pantaya que muestra a la actriz y cantante mexicana Litzy. EFE/David Dahlhause/Cortesía Pantaya/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Sin embargo, fuertes declaraciones sobre el grupo llegarían mucho tiempo después, ya que Litzy confesó haber sido victima de bullying por su cuerpo: ’'Imagínate a los 13 años en Jeans, me decían que estaba gorda y yo era niña de 13 años flaca, no me van a dejar mentir, hay millones de fotos y videos por todos lados, y yo era una niña flaca’', dijo a De primera mano.

En esa misma entrevista recordó: “le doy gracias a Dios que mis papás siempre me dieron seguridad y me enseñaron a respetarme y a amarme como soy”, además de recordar “Así que yo me gusto así, me caigo bien y eso es lo más importante para mí, la gente siempre va a opinar”.

