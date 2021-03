“Las redes sociales dividen sociedades y desestabilizan gobiernos”: crudo diagnóstico de la red de bots a favor de AMLO

(Foto: Presidencia)

La conversación en redes sociales en temas que tengan relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suele tener dos polos.

Es un tema que se ha señalado en la actual administración, tanto las conversaciones a favor o en contra del presidente. Lo cual se ha logra a través del uso de los denominados bots o cuentas automatizadas.

En mayo del 2020, López Obrador indicó que solicitaría a Facebook y Twitter rendición de cuentas sobre la compra de publicidad y bots. Buscaba conocer cómo funcionaban las campañas pagadas y si se utilizaban cuentas para crear campañas en su contra.

En el caso de Twitter respondió que “no recibe ingresos por automatización maliciosa. La automatización, o los llamados ‘bots’, que se utilizan con fines de mala fe están prohibidos en Twitter”.

El periodista Raymundo Riva Palacio indicó en su columna de opinión para el periódico El Financiero que el estudio Tendencias en los Esfuerzos de Influencia en Línea, publicado por la Universidad de Princeton, se menciona sobre los esfuerzos de influencia internacional e interna en diversas naciones del 2013 al 2019, en este último rubro tiene relación con el hecho de que los gobierno atacaron a sus propios ciudadanos.

Y uno de los ejemplo al respecto es México, en el documento, se refiere que del 2012 al 2018 se “realizaron campaña desde cuentas a favor del PRI, llamados los Peñabots […] Expertos en redes sociales identifican no sólo granjas que diseminan desinformación y mentiras contra críticos y adversarios de López Obrador, sino también del PAN y el PRI que hacen lo mismo con los simpatizantes del régimen”

Además se identificó que las redes de López Obrador fueron eficientes para desestabilizar durante la administración de Enrique Peña Nieto, al poner una especial énfasis en la corrupción e incompetencia.

“Los expertos calculan que se han inyectado al menos 50 millones de pesos mensuales en la promoción de las políticas de López Obrador y para denostar a sus críticos, utilizando bots y personas de carne y hueso. Se puede argumentar que si hay tanto dinero en un lado, es porque hay inversiones similares interesadas en descarrilar su proyecto”, agregó Raymundo Riva Palacio.

Aunque, comentó, que no se sabe cuántas cuentas forman parte de alguna campaña al respecto. “Las revelaciones del Consejo Nacional de Inteligencia deberían provocar una reflexión al gobierno y sus adversarios, si quieren seguir por ese camino sembrado de radicalismo, o que la lucha por el poder se ciña a una ruta donde se controlen los resultados, y que se inocule el debate político e ideológico en México para que no sean tontos útiles de una potencia extranjera que los use para sus objetivos geoestratégicos”.

Raymundo Riva Palacio explicó que en el país no se le prestó atención al documento desclasificado Amenazas Extranjeras en las Elecciones Federales de Estados Unidos en 2020, del Consejo Nacional de Inteligencia.

Es un documento, refirió, en donde se confirma la intervención del Gobierno de Rusia en la campaña presidencial del 2020, pero que tuvo como objetivo desacreditar a Joe Biden. Tema del que ya se había publicado información al respecto. También se indica cómo el Proyecto Lakhta desarrolló una guerra informática contra Estados Unidos desde Rusia, financiada por el empresario Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, y que tuvo como objetivo generar desconfianza hacía los candidatos políticos y sistema político.

Fueron USD 10 millones lo que se destinaron para posicionar una serie de mensajes a través de una granja de bots. Pero, Riva Palacio hace un especial énfasis en una parte del informe en donde se indica que Lakhta Internet Research “estableció granjas de troles efímeras que utilizó de manera involuntaria a ciudadanos de Ghana, México y Nigeria”.

La conversación fue sobre temas que generan división como es el caso de la posesión de armas, aborto, difamaciones contra Biden y el manejo de la pandemia, pero al mismo tiempo expresaban apoyo a Donald Trump.

