Barack Obama reconoció el “liderazgo” de Felipe Calderón y le entregó un peculiar obsequio

Felipe Calderón, ex presidente de México por el PAN, presumió en redes sociales que su homólogo estadounidense, Barack Obama, le envió una copia de su libro “A Promised Land” (Una Tierra Prometida) con una dedicatoria particular.

Este domingo 21 de marzo, Calderón Hinojosa publicó en redes sociales dos fotografías; la primera con la portada del libro y la segunda con el breve mensaje de Obama al también promotor de la agenda de México Libre.

“Recibí ayer una agradable sorpresa. Les comparto. Gracias Presidente Barack Obama por su libro y su generosa dedicatoria”, publicó el ex mandatario nacional junto con las imágenes en su cuenta oficial de Twitter. Y es que el mensaje del ex presidente de Estados Unidos es una felicitación cordial a Calderón, pues de su puño y letra escribió “To Felipe. With gratitude for your leadership” (A Felipe. Con gratitud por tu liderazgo).

La publicación generó controversia en la plataforma digital, pues hubo comentarios tanto en favor como en contra, incluso, hubo unos difíciles de entender como el de Chumel Torres, ya que solamente comentó con seis emojis de fuego.

Cabe recordar que cuando ambos ex mandatarios estaban en función coincidieron en cumbres, encuentros y manejaron agendas bilaterales. Barac Obama gobernó EEUU de 2009 a 2017 y Felipe Calderón hizo lo propio de 2006 a 2012. Esto quiere decir que desde enero del 2009 a diciembre del 2012 ambos líderes nacionales tuvieron que tratar temas de agenda nacional de manera conjunta.

Esto porque el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por el incremento inusitado de la violencia en México por el combate frontal al crimen organizado, a esto se le conoció vulgarmente como “guerra contra el narco”. Por su cuenta, Obama promovió una agenda de estrategia de seguridad complementaria para reducir el comercio de drogas en su territorio; sin embargo, la presunta colusión entre miembros de altos rangos de seguridad en México con los cárteles de la droga tuvo un efecto negativo en la lucha contra la delincuencia.

Tal es el caso de Genao García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón, ya que fue acusado formalmente en la fiscalía federal de Brooklyn, Estados Unidos, de liderar una “Empresa Criminal Continua” (Continuing Criminal Enterprise), el mismo delito por el que se procesó a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”, fundador del Cártel de Sinaloa.

En un documento oficial se señalan los delitos por los que se investiga a García Luna, Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, identifica que la operación del Cártel de Sinaloa tenía éxito, en parte, por la colusión de funcionarios públicos corruptos.

“El Cártel de Sinaloa tenía una estructura que incluía a miles de miembros, entre ellos: (a) el liderazgo del Cártel de Sinaloa, quienes fueron los que tomaron las decisiones finales en la organización con respecto a sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero, así como sus actividades de corrupción y aplicación de la ley emprendidas para preservar y proteger sus actividades ilegales; (b) personal de seguridad, que protegió el liderazgo del Cártel de Sinaloa y participó en actos violentos para promover los objetivos de la organización; (c) jefes de plaza, que controlaban ciertos territorios para el Cártel de Sinaloa y que eran responsables del transporte de drogas a través de esos territorios; (d) transportistas, como tripulaciones de barcos y submarinos, pilotos y camioneros, que transportaban drogas desde Colombia a través de México y hacia los Estados Unidos; (e) blanqueadores de dinero, que canalizaron las ganancias de las drogas de los Estados Unidos a México; y (f) funcionarios públicos corruptores, que brindaron protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos”, se lee en los cargos del Gran Jurado contra los ex servidores mexicanos.

En la misma acta lo señalan como responsable de distribuir miles de kilos de cocaína en territorio estadounidense en seis distintas ocasiones:

1.- 1,923 Kilogramos en mayo del 2002

2.- 1,925 kilogramos en agosto del 2002

3.- 1,997 kilogramos en enero del 2003

4.- 19,000 kilogramos en marzo del 2007

5.- 23,000 kilogramos en octubre del 2007

6.- 5,000 kilogramos en septiembre del 2008

Es decir, en el transcurso de seis años, el ingeniero egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es el presunto responsable de llevar 52,845 kilogramos de cocaína con intención de distribución y comercio en EEUU; sin embargo, Obama agradeció a Calderón Hinojosa por su “liderazgo” como político.

