Un elemento de la Policía de Investigación fue suspendido por probable comisión de delito contra la salud

Mauricio "N" fue destituido de la PDI (Foto: FGJCDMX)

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) fue destituido de su cargo tras la probable comisión del delito contra la salud.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer a través de un comunicado de prensa que el elemento fue suspendido de manera definitiva. Esta noticia se le dio a través del Personal del Consejo de Honor y Justicia.

“Como parte de las acciones para sancionar conductas fuera de la ley, cometidas por servidoras y servidores públicos de esta institución, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación (PDI) suspendió definitiva y permanentemente de sus funciones a un elemento de la corporación, posiblemente relacionado en delitos contra la salud”, informó la fiscalía.

El documento también expresó que fue durante un cateo en donde se encontró un arma de fuego a la que solamente tienen acceso los militares, y un posible estupefaciente, que la detención tomó lugar.

El ex elemento fue puesto a disposición de un juez de control en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte (Foto: FGJCDMX)

“De acuerdo con las investigaciones, el servidor público fue detenido durante la ejecución de una orden de cateo realizada por personal FGJCDMX y la Guardia Nacional (GN) en un inmueble de la alcaldía Xochimilco, donde se encontró un posible narcótico y un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas”, agrega.

Por el momento el elemento, que solamente fue identificado como Mauricio “N”, fue puesto a disposición de un juez de control en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Tanto la fiscalía como la PDI aseguraron que no se tolerarán conductas de este tipo en sus agentes.

“La FGJCDMX y la PDI reiteran que no tolerarán conductas al margen de la Ley en las que puedan estar relacionados servidores y servidoras públicas de la institución, por lo que reiteran su compromiso de investigar y sancionar este tipo de ilícitos, a fin de evitar la impunidad”, finalizó.

El tema del crimen dentro de las fuerzas policiales sonó esta semana debido a que Omar García Harfuch fue señalado por Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias el “Cholo”. Este último confesó crímenes como operador del Cártel Nueva Plaza y aseguró que el jefe de la policía de la Ciudad de México también está involucrado en actividades ilícitas.

Acusaciones contra Omar García Harfuch salieron después de que fuera señalado como cómplice del CJNG (FOTO: MAGDALENA MONTIEL / CUARTOSCURO)

Horas más tarde de que el video saliera a la luz, el cuerpo del presunto criminal apareció en Tlaquepaque, Jalisco.

“Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias el Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente o el apoyo que iba a mandar”, expresó cuando fue interrogado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

García Harfuch, respondió este viernes a las acusaciones y, además de que reiteró que son falsos, expresó que no los “distraerán”.

“Sobre un video en donde un delincuente secuestrado por otros delincuentes refieren comentarios sobre mi persona, reitero que no nos van a distraer mensajes falsos de los criminales. Mi compromiso con la sociedad es firme, combatir hasta las últimas consecuencias a la delincuencia”, expresó el funcionario en su cuenta oficial de Twitter.

El jefe de la policía en la Ciudad de México fue víctima de un atentado en junio del año pasado y él mismo señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de haberlo perpetrado.

