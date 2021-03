Cuántas vacunas se han aplicado hasta este 19 de marzo en México

Una mujer de la tercera edad recibe la vacuna contra COVID-19 en México (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que este jueves 18 de marzo se aplicaron 167,475 dosis y con ello, se da un nuevo récord de 5,186,751 antígenos contra el virus SARS-CoV-2 inyectados.

Del total, 850,173 han sido primeras dosis para personal de salud. Además, 592,991 segundas dosis acumuladas, lo cual significa que han cumplimentado el 70% de las vacunas de este tipo.

Informó que se ha aplicado el 99% de las primeras y segundas dosis de vacunación a personal educativo en Campeche. Asimismo, se han inyectado 3,645,003 antígenos a personas adultas mayores, y 60,692 ya cuentan con la segunda inyección.

Por otro lado, se han perdido 2,890 (0.06%) de las dosis que han llegado a México. Dichas pérdidas son consideradas también por el esquema de vacunación, ya que desde antes de la pandemia se registraba este fenómeno debido a complicaciones relacionadas a su traslado.

Los adultos mayores son prioridad en la vacunación (Fotos: Gobierno CDMX)

También se registró que 12,515 personas han tenido Eventos Supuestamente Asociados a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) al antígeno que se les aplicó, no obstante, solo 91 (-1%) han sido graves. De entre ellas, 11,582 están relacionadas a Pfizer-BioNTech, 408 de AstraZeneca, 72 a Sinovac y 89 a Sputnik V. Según reporta la dependencia aún hay 14 personas hospitalizadas debido a las complicaciones que tuvieron.

Hasta este día han arribado a México un total 18 embarques (32 vuelos) con vacunas de cuatro diferentes laboratorios del mundo, dando un acumulado de 8,160,250 antígenos. De entre ellos, 3,890,250 pertenecen a Pfizer-BioNTech, 870,000 de AstraZeneca, 3,000,000 de SinoVac y 400,000 de Sputnik V.

El último cargamento de vacunas contra COVID-19 que arribó a México fue el pasado 18 de marzo, con un millón de dosis del laboratorio chino Sinovac. Se prevé que a finales de marzo llegue otro millón de vacunas de esta farmacéutica. También arribarán biológicos de CanSino Biologics, AstraZeneca y Pfizer-BioNTech.

Hasta este viernes se han aplicado las vacunas a este número de población (Foto: SSA)

De acuerdo con la Secretaría de Salud, todas vacunas se “someten a un proceso de termoestabilidad; es decir, de resistencia a condiciones extremas sin que se afecten sus propiedades, como puede ser potencia o capacidad protectora. Está comprobado que pueden resistir hasta 25 grados durante 25 o 26 horas sin tener afectación alguna”.

Cabe recordar que las comorbilidades no aumentan el riesgo de tener un ESAVI. Sin embargo, la vacuna de Pfizer está contraindicada en personas que han tenido alergia grave. Asimismo, no está recomendado que mujeres embarazadas se vacunen, debido a que no existen investigaciones suficientes que informen si hay o no riesgos a su salud o, a la del bebé.

Por otro lado, de acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), más del 80% de mexicanas y mexicanos acepta aplicarse vacuna contra COVID-19.

El número de vacunas aplicadas no es igual a personas vacunadas ya que tienen un esquema de doble dosis (Fotos: Gobierno CDMX)

El estudio lo realizó durante septiembre y octubre del 2020, mediante un formulario electrónico, en el que participaron 3,007 madres y padres de familia o personas cuidadoras de menores de 12 años de las 32 estados del país.

Al corte de este 19 de marzo la SSa reportó 197,219 defunciones confirmadas y 2,187,910 contagios acumulados en México por el nuevo coronavirus. Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 613 muertos y 5,722 casos nuevos.

También contabilizaron pacientes 1,729,269 recuperados y por otro lado se registran 674,112 personas con esquema completo de vacunación.

