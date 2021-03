“Todos rabiando con la nota”: arremetió Chumel contra críticos de Loret de Mola

Portada Chumel Torres (Foto: Instagram@chumeltorres)

El creador de contenido para la plataforma YouTube, Chume Torres, una vez más arremetió contra personajes afines al proyecto de la 4T, encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y es que por medio de su cuenta de Twitter, hizo una publicación en donde menciona a personas como Gibrán Ramírez, Estefanía Veloz, Epigmenio Ibarra, y Genaro Villamil, entre otros.

En su tuit, el polémico creador de contenido acusó que todos ellos recibían dinero del gobierno, y de estar rabiando con la nota que sacó el pasado jueves el periodista Carlos Loret de Mola, en la que acusa al productor Epigmenio Ibarra de haber recibido, por parte del banco gubernamental Bancomext, un crédito por 150 millones de pesos para su casa productora Argos, en plena pandemia.

Mencionó que él era una persona íntegra y que está tranquilo.

“Gibrán, Veloz, Epigmenio, Hernández, Ackerman, Villamil, El Chamuco. Todos. Recibiendo lana del gobierno. Todos. Rabiando con la nota de Loret. ¿Y uno? Tranquilo. Qué bello es ser una persona íntegra. Duerme uno muy a gusto. Se los recomiendo. (Ladren)”, dice Chumel torres en el polémico tuit.

Esto luego de que el jueves Loret de Mola exhibiera, por medio de el sitio digital LatinUs, que al productor se le otorgó un crédito por 150 millones de pesos en 2020, cuando estaba en pleno apogeo la pandemia por COVID-19, cuando en ocasiones pasadas el presidente López Obrador había anunciado que no se salvaría a ninguna empresa.

La noticia desató duras críticas de diversos personajes públicos que no vieron con buenos ojos el crédito otorgado. De hecho, Chumel Torres ya se había pronunciado anteriormente sobre ello, pues, también por medio de un tuit, pidió a los internautas no ser tan duros con Epigmenio Ibarra, pues si a él le dieran la misma cantidad de dinero, se ponía a disposición de quien fuera, dio a entender.

“No sean duros con Epigmenio, amigos… pónganse en sus zapatos, si te dan 150 millones de pesos yo también se la lustro a quién me indiquen”, posteó Chumel Torres.

Luego de este mensaje, también dijo que Ibarra tiene dos cosas que él no, una productora y precio.

“La verdad es que jamás lo haría. Y esto es porque él tiene dos cosas que yo jamás tendré: 1. Una productora de documentales y películas. 2. Precio”, indicó Chumel Torrres.

Epigmenio Ibarra fue acusado por Loret de Mola de haber recibido un crédito de Bancomext por 150 millones de pesos. (Foto: Cuartoscuro)

Otra persona que también criticó el crédito otorgado, fue la senadora perteneciente al Partido Acción Nacional Lilly Téllez, pues por medio de su cuenta de Twitter envió una severa crítica.

“La 4T. Primero los pobres. Primero Epigmenio”, fue el mensaje que puso la senadora, acompañado de una fotografía en donde se ve a López Obrador acompañado del productor Epigmenio Ibarra.

Quien también mostró descontento ante el hecho, fue Víctor Trujillo “Brozo”, pues el viernes, de igual manera, posteó un tuit en donde menciona que “los privilegios que algunos perdieron, ahora los reciben otros. Es cosa de tener buenos amigos. Como siempre”.

Este mensaje de Trujillo se suma a la guerra de declaraciones que ha tenido con Ibarra en los últimos días, en donde el productor se ha referido a Brozo como “Un hombre que se disfraza de payaso. Un payaso que se disfraza de periodista. Un periodista que se vende al viejo régimen”.

El presidente habló, durante su conferencia de prensa mañanera, sobre el préstamo que supuestamente se le otorgó a Epigmenio Ibarra. Foto: Impresión de pantalla de video

AMLO defiende a Ibarra

Tras las críticas y ataques que recibió el productor, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronuncio sobre el hecho, pues el viernes durante su conferencia de prensa mañanera, calificó a Ibarra de honesto, y dijo que no era “chayotero”.

“Resulta que es una nota de Loret de Mola para afectarnos, qué le digo al señor Loret de Mola, pues que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero, y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno, nosotros no repartimos chayote, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación”, mencionó el mandatario.

Dijo que le constaba que Epigmenio Ibarra era un periodista honesto “que seguramente los tiene muy molestos a los de la Mafia del Poder y a sus voceros, porque es crítico”, mencionó.

