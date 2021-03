“México tiene muy buena fama en el mundo, por eso otros gobiernos nos están ayudando a conseguir las vacunas contra COVID-19″: AMLO

Imagen de archivo (Foto: Cortesía Presidencia)

Este sábado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que gracias a la buena fama de México en todo el mundo, países como Rusia, China o Estados Unidos, han ayudado a nuestro país a obtener las vacunas contra el COVID-19.

Desde San Juan Bautista, Oaxaca, en donde entregó instrumentos musicales a 30 bandas, López Obrador señaló que además de esta gran ayuda, México tiene contratos con las grandes farmacéuticas para asegurar que pueda vacunarse a toda la población

“México tiene muy buena fama en el mundo y nos están ayudando las farmacéuticas y nos están ayudando los gobiernos del mundo, como Rusia, como la India, como China, como Estados Unidos. Nos están ayudando para conseguir las vacunas y ya tenemos contratos para que se pueda vacunar a todo el pueblo de México. Vacuna universal gratuita para todos, sin influyentismo, es cuando le toque a cada uno”, aseguró.

El Jefe del Ejecutivo recordó que él enfermó de COVID-19 porque, pese a que le recomendaron inocularse en cuanto llegaron las primeras vacunas, no quiso hacerlo “porque no le tocaba”.

“A mí me dio el COVID porque no me tocaba la vacuna y como me tocaba esperar, me dio el COVID. Muchos me decían que como ya habían empezado a llegar las vacunas, que yo fuese el primero en vacunarme para decir que lo hacía yo para que la gente se vacunara y no tuviese miedo. Mentira, ese es un pretexto, una excusa. Nada, es que en otras partes los primeros que se vacunan son los machuchones, los de arriba. Aquí dijimos no, no hay influyentismo, parejo todo”, insistió.

Información en desarrollo…