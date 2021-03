“Se aventó de la casa”: la versión que contó Gustavo, presunto feminicida de Nancy (Foto: Twitter@LUCYPREZGUTIRR1)

Nuevas pruebas salieron a la luz en el caso del feminicidio de Nancy, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presuntamente perpetrado por su pareja Gustavo “N”.

A través de las cámaras de seguridad en distintos puntos del edificio, otros edificios y la calle, videos publicados por el periodista Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, se puede ver el recorrido que hizo Gustavo “N”.

En primera instancia se observa que el sospechoso baja del edificio para ver el lugar donde cayó Nancy, sobre una camioneta blanca. Después, baja al estacionamiento y durante poco más de 10 segundos observa a su pareja, para después salir por la puerta principal, en la motocicleta sobre la que llegó, con rumbo hasta el momento desconocido.

Luego de la caída, algunos vecinos se reunieron en los pasillos, y fueron ellos quienes llamaron a los servicios de emergencia, quienes sacaron a Nancy en camilla pasada la 1:30 de la madrugada.

El sospechoso habría llamado a una de las amigas de su pareja, a quien reveló que luego de una discusión, él se acostó y ella supuestamente decidió lanzarse por la ventana (Foto: Crónica Guanajuato Twitter @CronicaGto)

Luego del presunto feminicidio, Gustavo “N” habría llamado a una de las amigas de Jacqueline, misma donde aseguró no saber nada de lo que pasó aquella noche, pues luego de una discusión fue a la cama para recostarse.

Fue en ese momento, dijo, en un intento por deslindarse de la situación, cuando ella decidió aventarse desde la ventana. La conversación fue también recuperada por la periodista Yohali Reséndiz.

—¿Ya sabes de Jaqueline?

—Sí pero pues es que no mames, no sé ni qué pedo, no sé ni que pasó ni que pedo. Yo estaba acostado en la cama, sí discutimos, pero ya después ella me gritó y ya cuando vi ya se había aventado de la casa.

Después, aseguró que se fue de la casa porque seguramente lo hubieran agarrado, antes de cualquier investigación, y hubiera terminado en la cárcel mientras terminaban con las indagatorias.

—Pero para qué te vas, Gustavo, te hubieras quedado ahí

—Pero imagínate. Tú sabes cómo se maneja la policía, me iban a agarrar y me iban a meter al bote. En lo que son peras o son manzanas, yo iba a pagar. Yo me acosté en la cama, te lo juro por días, no debo nada, por eso te estoy marcando.

Después, aseguró que planeaba regresar al lugar de los hechos, pero no tenía manera de hacerlo, pues ya no conservaba las llaves de la motocicleta en la que fue captado mientras abandonaba el lugar.

—Pues si no debías nada, Gustavo, debiste de haberte quedado, ni siquiera sabes cómo está Jacqueline, la dejaste sola

—Pues sí, ya me estoy moviendo, ya estoy marcando, ya voy para allá. No tengo la manera, no tengo las llaves de la moto, no tengo nada.

—Te estás moviendo para qué, ya para qué. Jacqueline ya no está ahí.

—¿A dónde se la llevaron?

Nancy Jaqueline (Foto: Twitter@siete_letras)

En fechas recientes, un juez de control liberó una orden de aprehensión contra Gustavo Antonio “N”, sospechoso en la muerte de Nancy Jaqueline Peralta Romero, su pareja sentimental.

El presunto feminicida escapó después de, posiblemente, aventar a Jaqueline desde el cuarto piso de un edificio en la colonia Anáhuac.

A pesar de que fuentes judiciales confirmaron a Excélsior que el arresto de Gustavo “N” se esperaba cumplimentar en las próximas horas, hasta el momento no se ha confirmado la detención.

