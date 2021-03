Omar García Harfuch en la mira por supuestos nexos con “El Cholo”; Fiscalía de Jalisco pidió investigarlo FOTO: CUARTOSCURO.COM

Carlos Enrique Sánchez Martínez, mejor conocido como el Cholo, quien presuntamente fundara el Cártel Nueva Plaza, sería la misma persona que apareció envuelto y con un narcomensaje pegado en Tlaquepaque, Jalisco, informaron las autoridades.

Sin embargo, días antes fue filmado por el Cartel Jalisco Nueva Generación durante un interrogatorio. En el video de dos minutos que circuló por las redes sociales, el Cholo, encañonado, asegura ser el responsable de las fosas clandestinas en Jalisco y masacres como la de Tonalá.

En la grabación, además, el presunto criminal involucra a Omar García Harfuch, jefe de la policía en la Ciudad de México, que el año pasado sufrió un atentado y él mismo señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación de haberlo perpetrado.

Al respecto, la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) informó que el sujeto del interrogatorio es Sánchez Martínez, por lo que buscarán incluir sus confesiones como dato de prueba en las investigaciones sobre hechos delictivos que han afectado a la entidad.

Esto tendría repercusiones al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien es mencionado como presunto aliado del Cártel Nueva Plaza.

De hecho, fue la propia Fiscalía de Jalisco quienes pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR), al mando de Alejandro Gertz Manero, que se investiguen los supuestos nexos de Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la CDMX, con el narcotráfico.

“Este material confirma la existencia de una estrategia orquestada para desestabilizar al estado por parte de un grupo de la delincuencia organizada. Todo indica que sí se trata de la persona de nombre Carlos Sánchez Martínez apodado el Cholo. Se han realizado diversos actos de investigación, para que en su caso y de ser procedente sea incorporado dicho video como dato de prueba a las diversas carpetas de investigación relacionadas con los hechos delictivos ahí mencionados”, dijo el fiscal de jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Durante el perturbador interrogatorio, el presunto criminal aseguró que su alianza con García Harfuch constaba de brindarle apoyo para sacar algo relevante en su ciudad para “dejarse caer con toda su gente”.

“Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me brindó el apoyo, nada más me dijo que ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente o el apoyo que iba a mandar”, reveló.

Al menos 13 policías de la Secretaría de Seguridad y agentes de la Fiscalía General de Justicia murieron este jueves en una emboscada de un grupo criminal en el Estado de México, informaron las autoridades.

“Hasta el momento se tiene información del fallecimiento de ocho elementos de la Secretaría de Seguridad y de cinco elementos de la Fiscalía General de Justicia”, señalaron ambas instituciones en un comunicado leído a la prensa.

El ataque se produjo en un sector del municipio de Coatepec Harinas, cuando el convoy desarrollaba operativos contra grupos armados que operan en la zona, dijeron las autoridades, sin responsabilizar a una organización en específico.

Tras el atentado, efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina desplegaron una operación para dar con los agresores. Las autoridades condenaron el ataque, al que se refirieron como “artero y cobarde”, y advirtieron que no quedará impune. La Fiscalía estatal realizó las diligencias para el levantamiento de los cadáveres, así como la recopilación de indicios.

*Con información de AFP.

