Loret de Mola contraataca a AMLO con las 50 mentiras de la pandemia: del “más leve que la influencia estacional” a “la fuerza es moral”

Loret vs. AMLO por enésima vez. (Fotoarte: Steve Allen)

Luego de que el jueves diera a conocer que el productor Epigmenio Ibarra había recibido un crédito por parte del banco gubernamental Bancomext, por 150 millones de pesos, el periodista Calos Loret de Mola mostró un compilado de videos e su cuanta de Twitter, llamado “50 mentiras de la pandemia”.

El post lo acompañó con un mensaje, en el que dijo que el video tenía las tres estrategias del gobierno frente al coronavirus: “mentir, mentir y mentir”.

El video comienza con el presidente López Obrador en una mañanera, el 28 de enero de 2020, en donde se le ve mencionando que México era de los países “más preparados y con menos riesgos”. Posteriormente se ve al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell en una conferencia del 11 de febrero del 2020, en donde dice que el coronavirus es más leve que la influencia estacional, y que no se necesitaban hospitales especializados, además de que menciona que no sirve de nada que un paciente esté informado de que tiene coronavirus, y que los pacientes asintomáticos no necesitan estar en cuarentena.

Posteriormente, se ve a AMLO, de nuevo en una conferencia de prensa mañanera del 28 de febrero del 2020, en donde menciona que “estamos preparados para enfrentar esta situación”. También se ve un fragmento en donde dice que no es algo fatal, y otra conferencia del 4 de marzo del 2020, en donde menciona que hay que abrazarse, pues no pasa nada.

Se recuerda también la conferencia del 16 de marzo del 2020, en donde Hugo López-Gatell indicó que la fuerza del presidente López Obrador, era moral, “no es una fuerza de contagio”, dijo el subsecretario en aquella ocasión.

En otro fragmento se ve a AMLO en Palacio Nacional, con fecha del 26 de abril, en donde dice que se había podido domar la pandemia. Otro de los fragmentos muestra a López Gatell, el 27 de abril, diciendo que el uso de cubrebocas tenía “una pobre utilidad, o incluso, tiene una nula utilidad”.

También se muestra cuando, el cuatro de mayo, AMLO decía ante los medios de comunicación que el creía que nada más sería ese mes de confinamiento, y más adelante, se ve al mandatario diciendo que ayudaba mucho para que no diera el coronavirus el no mentir, no robar y no traicionar. Posteriormente, con fecha del 14 de junio, se ve a AMLO mencionando que ya se estaba dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia, y el 15 de junio, se ve al mandatario asegurando que ya se había domado la pandemia.

Después, con fecha del 29 de julio, se ve a López-Gatell diciendo que el gobierno de México había recomendado el uso de cubrebocas, “no de ahorita, desde el inicio”. Más adelante, se ve a AMLO diciendo que en México no habíamos sido tan golpeados.

El video mostrado por el periodista muestra a AMLO en varias ocasiones mencionando que se había domado a la pandemia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El 29 de septiembre, AMLO declaró que había una disminución de fallecidos, lo que también se observa en el video, y más adelante, se ve que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, menciona que ese día, el 23 de diciembre pasado, era “el principio del fin de esta pandemia”.

Con fecha del 2 de marzo de este año, se ve a AMLO diciendo, también durante una conferencia de prensa mañanera, que la pandemia estaba cediendo, y en otro fragmento se ve a López-Gatell, el 4 de junio del 2020, diciendo que sobre la estimación de mortalidad, habrían casi 6 mil muertos, aunque en otro escenario se veían 8 mil, otro era de 12 mil 500, “y teníamos así hasta 28 mil, que se redondea en los 30 mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil”, dice el subsecretario.

En otro fragmento se ve a AMLO indicando que no se había tenido problemas de saturación, y más adelante, que no se saturaron los hospitales. Otro de los momentos que se muestran, es cuando AMLO también mencionó que no se habían presentado protestas por parte del personal médico. Otro de los momentos que se ve, es cuando el pasado 19 de enero, AMLO dijo que a finales de marzo se terminaría de vacunar a los adultos mayores de 60 años.

Concluye el video con algunos fragmentos en donde se ve a AMLO y a Ebrard mencionando algunas fechas que se tenían estimadas para la llegada de vacunas a México, las cuales no llegaron al país.

SEGUIR LEYENDO: