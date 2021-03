“Ni tú te lo crees”: López-Dóriga y Jenaro Villamil vuelven a pelearse en Twitter

Joaquín López-Dóriga (Foto: Cuartoscuro)

De nueva cuenta, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, y el famoso presentador de Noticieros Televisa, Joaquín López-Dóriga, quedaron envueltos en un riña que tomó como escenario la red social de Twitter.

El escándalo comenzó con un video publicado por Joaquín López-Dóriga publicó en su cuenta de Twitter un video en el que acusa a los “medios públicos”, presididos por Jenaro Villamil, de haberse convertido en un “arma del gobierno”.

En el video, el presentador de Noticieros Televisa narra que durante su conferencia matutina del lunes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dió los detalles de la investigación que solicitó a un funcionario público en torno al actuar del ministro en retiro José Ramón Cossío por resoluciones que tomó durante su tiempo al interior del Poder Judicial.

Como parte de la investigación, enumeró una serie de casos en los que, según el presidente “legalizó injusticias de grupos minoritarios, o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.

(Foto: Captura de pantalla)

Dos días después, continúa narrando López-Dóriga, Canal Once recuperó lo comentado por López Obrador en la conferencia del lunes en lo que el presentador de Televisa entrecomilla con ironía como una “investigación periodística”. “Es decir, los medios públicos que preside Jenaro Villamil, al servicio de los juicios sumarios de la mañanera, pero disfrazados de investigaciones periodísticas”.

Ante los señalamientos de López-Dóriga, el presidente de SPR respondió a través de su cuenta de Twitter que “El señor @lopezdoriga se confunde de época. Los medios públicos mexicanos tienen autonomía editorial. Los equipos periodísticos de @CanalOnceTV, @canalcatorcemx, @Canal22, @imerhoy y @RadioEducacion tienen plena libertad de investigación. Algo que, quizá, él no conoce”.

López-Dóriga no tardó en contestar al comentario de Jenaro Villamil, también a través de un Tweet: “Sí @jenarovillamil ‘autonomía editorial’. Ni tú te lo crees. Y no me confundo. Saludos”.

CIUDAD DE MÉXICO, 06MAYO2020.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en compañía de Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), encabezaron la conferencia de prensa matutina para informar sobre la propagación de noticias falsas a través de redes social durante la pandemia, así como detalles del programa de rehabilitación a las escuelas. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Para rematar la discusión que tomó lugar en redes sociales, Jenaro Villamil contestó al presentador de noticieros Televisa, todavía en defensa de los medios públicos de comunicación en contra de los cuáles se lanzó López-Dóriga: “La autonomía editorial la ejercemos todos los días, @lopezdoriga. Que no estés de acuerdo o no te gusten los contenidos es otra cosa. Ya no son los tiempos en que estuviste en Canal 13 con López Portillo. Es otra época”.

Esta no es la primera vez que ambos personajes se enfrentan a través de un escenario digital. Luego de que en su conferencia matutina López Obrador exhibiera un cartón político dibujado por el monero José Hernández donde se caricaturiza a López-Dóriga con un cartel en el que se lee “AMLO, malote, regrésame el chayote”, las redes sociales no tardaron en retomar el caso.

(Foto: Captura de pantalla)

López Obrador realizó esta acción alegando “derecho de réplica”, sin embargo, la respuesta de López Dóriga fue calificarlo de ruín: “Aquí @lopezobrador_ con algunos de los que hacen la réplica por él, según dijo hoy. El presidente presenta la caricatura en la mañanera, se burla, dice que es “buenísima” y que es derecho de réplica, vía Hernández, y la promueve @jenarovillamil. Así de ruín (sic) su tándem.”

En esa ocasión, Jenaro Villamil compartió el cartón político a través de su cuenta de Twitter, a lo que López-Dóriga respondió “@jenarovillamil siempre ha sido un miserable, ahora al servicio de @lopezobrador_”.

En el contexto de esa misma riña, Jenaro Villamil contestó en otro Tweet que todo insulto “Viniendo de @lopezdoriga es un halago. A mi nadie me ha acusado por intento de extorsión”.

SEGUIR LEYENDO: