López-Gatell desmintió un mensaje que ha circulado en redes sociales sobre la vacuna contra COVID-19

López-Gatell advirtió que hay una fake news que ha circulado en redes sociales (Foto: REUTERS/Presidencia)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, desmintió un mensaje que ha circulado en redes sociales, el cual invita a personas menores de 60 años a registrarse para vacunarse contra COVID-19.

“Son falsos (los mensajes) que han circulado en internet, Facebook me parece y en otras plataformas una ficha donde se está llamando a registrarse en la plataforma mivacuna.gob.mx”, dijo.

Señaló que el doctor Efrén Encinas Torres, secretario de Salud de Sinaloa, dijo en la sesión de este martes que es una noticia falsa.

“La plataforma mivacuna.gob.mx es una plataforma legítima del Gobierno de México en las que pudimos registrar a las personas adultas mayores de 60 años, pero en este momento no está abierto para personas del siguiente grupo que somos quienes tenemos de 50 a 59 años, no está abierta todavía. Tenemos que terminar la fase 1 y todavía no anunciamos el inicio o el preinicio de la fase 2”, aclaró.

Las autoridades advirtieron sobre el mensaje (Foto: Twitter)

De tal forma, llamó a la población a no creer en información que circula en redes sociales y carece del respaldado de medios oficiales.

Cabe recordar que tras la vacunación de profesionales de la salud, el siguiente eje de priorización son las personas adultas mayores, y dentro de ellos, a cada grupo etario de quienes viven con comorbilidades.

Además, este fue establecido “con un enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial, por lo que iniciará con la población que reside en zonas rurales dispersas y progresivamente continuará hasta llegar a áreas metropolitanas”. No obstante, ahora en la Ciudad de México hay un mayor número de adultos inmunizados.

Actualmente se está realizando la segunda etapa de vacunación, la cual inició en febrero y terminará en abril. Durante este periodo la Secretaría de Salud estimó que se incluya a todo el personal de salud del país y continuar con la población de personas mayores de 80 años, estimada en 2,035,415, posteriormente a las personas de 70 a 79 años (4,225,668) y para cerrar esta etapa de la estrategia con las personas de 60 a 69 años (8,199,671).

Por el momento solo los mayores de 60 años pueden vacunarse (Fotos: Gobierno CDMX)

Avance de vacunación

Por otro lado el funcionario informó que este miércoles 17 de marzo se aplicaron 157,042 dosis del antígeno contra el virus SARS-CoV-2.

En suma, se han aplicado 4,737,622 vacunas hasta este día. Del total, 832,599 han sido primeras dosis para personal de la salud. Además, 592,519 segundas dosis acumuladas, lo cual significa que han cumplimentado el 71% de las vacunas de este tipo.

Informó que se ha aplicado el 99% de las primeras y segundas dosis de vacunación a personal educativo en Campeche. Asimismo, se han inyectado 3,269,679 antígenos a personas adultas mayores, y 16,933 ya cuentan con la segunda inyección.

Un trabajador de salud prepara una dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus AstraZeneca en CDMX (Foto: REUTERS / Carlos Jasso/ Foto de archivo)

Se han perdido 2,645 (0.06%) de las dosis que han llegado a México. Dichas pérdidas son consideradas también por el esquema de vacunación, ya que desde antes de la pandemia se registraba este fenómeno debido a complicaciones relacionadas a su traslado.

También se registró que 11,947 personas han tenido reacciones (ESAVI) a la vacuna que se les aplicó, no obstante, solo 92 han sido graves. De entre ellas, 11,402 están relacionadas a Pfizer-BioNTech, 412 de AstraZeneca, 53 a Sinovac y 81 a Sputnik V. Según reporta la dependencia aún hay 15 personas hospitalizadas debido a la respuesta que tuvieron.

Hasta este día se han arribado un total de 7,160,250 antígenos a México, de entre ellos, 3,890,250 pertenecen a Pfizer-BioNTech, 870,000 de AstraZeneca, 2,000,000 de SinoVac y 400,000 de Sputnik V.

