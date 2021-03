Aumenta el número de mexicanos que viajan a EEUU para vacunarse contra COVID-19

Imagen de archivo (Foto: REUTERS / Henry Romero)

Debido a la lentitud y el caos con el que avanza la vacunación contra el COVID-19 en México, cada vez son más los mexicanos que buscan inocularse en los Estados Unidos aunque no sean residentes de ese país, no tengan más de 65 años, ni padezcan enfermedad alguna que los ponga en riesgo.

De acuerdo con el periódico Milenio, los vuelos desde la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara hacia ciudades de Texas como San Antonio, Houston o Dallas, van repletos de mexicanos que están haciendo trampa y logran vacunarse en el país vecino.

Algunos mexicanos que ya han logrado vacunarse en ese país, contaron al medio que lograron hacerlo cuando no era necesario presentar comprobante de residencia. Narraron que solo llenaron el formulario en donde se les pregunta nombre, la fecha de nacimiento y si se padece de alguna enfermedad.

“Ahí le pones que sí tienes, pues nosotros no somos mayores de 65 y para vacunarte hay que poner eso. Al llegar con tu cita te vacunan y no te preguntan nada más”, dijo un joven al que ya le aplicaron las dos dosis de la vacuna de Pfizer.

Cada día son más los mexicanos que viajan a EEUU para ser vacunados contra el COVID-19 (Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo)

Muchos mexicanos aseguraron que se inocularían próximamente en la Unión Americana, aunque para ello deban gastar entre 20,000 y 30,000 pesos en cada uno de los dos viajes para recibir ambas dosis. Otros prefieren esperar a mayo, cuando según el presidente Joe Biden cualquier estadounidense mayor de edad se podrá vacunar.

El medio destaca que el estado de Florida se percató que la vacunación estaba atrayendo a mexicanos que no eran residentes, ni tenían padecimientos de riesgo o no eran mayores de 65 años, por lo que el principal destino de vacunación, que comenzó siendo Miami, cambió por ciudades de Texas.

En Texas la etapa actual de vacunación es la 1B, que incluye solo a personas mayores de 65 años y adultos que cuenten con alguna enfermedad que los ponga en riesgo de enfermarse gravemente si se contagian de COVID-19.

Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los mexicanos que no tienen más de 65 años han llenado su solicitud asegurando que tienen una enfermedad, aunque no la tengan. Hay otros que prefirieron no mentir sobre su condición física, pero tomaron de pretexto su profesión, como quienes aseguraron ser parte de servicios sociales por haber estudiado psicología.

El medio destaca que esta situación podría verse reflejado en el aumento de pasajeros hacia Estados Unidos del mes de febrero, especialmente a Texas, cifras que se darán a conocer a finales de marzo, pero ya se refleja en un aumento en los precios de los vuelos ante la demanda de pasajeros.

