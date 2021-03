Huachicoleo en Edomex: encontraron una toma clandestina de hidrocarburo en Tlalnepantla

En labores coordinadas, elementos de la Guardia Nacional (GN), Pemex, y la dependencia estatal, descubrieron, al interior de un domicilio localizado en la avenida Río de los Remedios, el punto de extracción (Foto: Twitter/@SS_Edomex)

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó este martes sobre el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburo en un ducto de Pemex (Petróleos Mexicanos), escondida con un colchón, ubicada en la colonia La Laguna, en la región oriente del municipio de Tlalnepantla.

En labores coordinadas, elementos de la Guardia Nacional (GN), Pemex, y la dependencia estatal, descubrieron al interior de un domicilio localizado en la avenida Río de los Remedios, el punto de extracción.

Trabajadores de Seguridad Física de Pemex alertaron a las autoridades de la entidad federativa sobre la baja presión en un ducto: como parte de un operativo para frenar la extracción ilegal, comercialización, y robo de combustible en México.

El despliegue territorial que llevó al descubrimiento fue realizado, en conjunto con la Guardia Nacional, por agentes adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVYT).

Ubicado sobre la avenida Río de los Remedios, en el predio se encontró la excavación que trataba de ser escondida con un colchón. En el interior de éste se registraron mangueras conectadas a contenedores, informó la SSEM, de acuerdo con La Jornada.

El lugar quedó resguardado por uniformados de la policía y denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas de México, declaró el martes 2 de marzo que desde hace dos años se ha implementado un operativo para combatir contra el robo de combustible en el país, mejor conocido como huachicoleo.

El titular afirmó que la estrategia puesta en marcha en la frontera norte ya dio resultados: se ha logrado reducir 95% el huachicol en todo México.

Remarcó que el Gobierno de México ha tenido un ahorro de más de un billón de pesos por no tolerar la corrupción, mientras que señaló que no es necesario incrementar los impuestos o sacudir a los empresarios y sectores productivos: el objetivo es que las industrias, el empleo, y la economía incrementen por medio de acciones con integridad y justicia.

El administrador, durante su gira de trabajo en el norte del país, visitó las Aduanas de Reynosa, Nuevo Laredo, y Matamoros, en la entidad federativa de Tamaulipas, y Colombia, en Nuevo León.

No habrá marcha atrás en la pelea contra la corrupción, dijo en Nuevo Laredo, donde encabezó la ceremonia de modernización de infraestructura.

Manifestó la trascendencia de ejecutar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador: integrar a elementos retirados del Ejército mexicano a las Aduanas para terminar con el influyentismo y la corrupción.

“Ni en Tamaulipas ni en el resto del país vamos a permitir la corrupción. El gobierno de México no va a tolerar que algunos intenten coludirse en perjuicio de las y los mexicanos; las cosas ya cambiaron. No es propaganda, es convicción. Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, es una doctrina verdadera, es calidad moral y actuamos con congruencia”, dijo, de acuerdo con La Jornada.

Afirmó que el huachicol fiscal es una práctica que afecta la seguridad del país y daña la economía, y que en la frontera norte existe la apertura de millones de litros de hidrocarburos y combustible que cruzan sin pagar impuestos o lo hacen de manera simulada.

“Afectan la competitividad de las empresas importadoras que hacen bien sus trámites y hacen correcta la introducción de sus mercancías”, mencionó.

En la aduana de Nuevo Laredo estuvo acompañado por un representante del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval; el comandante en jefe de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Franco Rodrigo Juárez, y autoridades fronterizas de Estados Unidos, entre otros.

