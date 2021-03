“Hecha la ley, es ley’”: Concamin recordó a AMLO que cambios a la Constitución son por mayoría en el Congreso

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Fotos: Cuartoscuro)

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que realizaría cambios en la Constitución en caso de que el Poder Judicial no resuelva a favor las suspensiones a la Ley de la Industria Eléctrica que fue aprobada hace unos días por la Cámara de Diputados.

“Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma. Pero si así lo determinan jueces, magistrados, ministros, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen a la Hacienda Pública”, declaró el mandatario.

Al respecto, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que los cambios en la Constitución del país deben atender la voluntad política mayoritaria de la ciudadanía, representada por las cámaras del Congreso de la Unión. Así lo dijo en un mensaje emitido a medios

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (Foto: Cortesía Cofece)

Cambios a la Constitución son materia de voluntad política mayoritaria de la ciudadanía, expresada a través de la representación popular en las cámaras del Congreso de la Unión y confirmadas con la aprobación de por lo menos la mitad más una de las legislaturas estatales

“Nosotros, como empresarios, expresamos nuestra opinión como ciudadanos y la canalizamos a través de nuestros representantes a las cámaras de los congresos federal y estatales. Hecha ley, es ley”, agregó el presidente del organismo.

Polémica en redes sociales

En redes sociales, tanto expertos jurídicos, empresarios, como periodistas, expresaron su preocupación y molestia ante dicha intención de López Obrador.

(Captura de pantalla: Twitter)

Salvador Mejía, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con Maestría en Anticorrupción por la Universidad Panamericana, escribió de manera irónica que “Si la Constitución obstaculiza el proyecto del Presidente, la Constitución debe ser quemada en leña verde. Faltaba más”.

Leonardo Núñez, profesor del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) señaló que AMLO ya está jugando a ser ejecutor, juez y legislador:

Eso del presidente diciendo que no cree que su ley sea inconstitucional, pero si la declaran así, pues cambia la Constitución, suena mucho a que ya está jugando a ser ejecutor, juez y legislador. Parece que pasó de noche la carrera de Ciencia Política y no leyó ni a Montesquieu

(Captura de pantalla: Twitter)

Arturo Damm Arnal, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con estudios en filosofía por la Universidad Navarra (España), explicó que “de nada sirve” tener constitución, leyes y división de poderes, si el presidente no las respeta:

¿No resulta ilógico que López Obrador haya jurado guardar y hacer guardar la Constitución y ahora quiera cambiarla para que su contrarreforma eléctrica, que estando las cosas como están es inconstitucional, sea constitucional?

Sin embargo, para otros, como Hernán Gómez, analista político de La Octava, aseguró que, a diferencia de lo que muchos piensan, “no tiene nada de dictatorial reformar la constitución” para aprobar una ley, y tachó de ridículos a los senadores de Partido Acción Nacional (PAN), quienes publicaron a través de Twitter que no permitirán en el Congreso que se modifique la Constitución.

(Captura de pantalla: Twitter)

Es importante recordar que hasta el momento hay al menos 25 suspensiones provisionales a la Ley de la Industria Eléctrica promovidas por actores privados.

Incluso, el mandatario federal envió hace unos días una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar a uno de los jueces que emitió el fallo de suspensión provisional.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía por encima de otros participantes del mercado.





