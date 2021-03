“Corrupción y extorsión”: Alfonso Romo reaccionó al saber que su nombre es usado para cometer fraudes

Alfonso Romo Garza que hay personas que se hicieron pasar por él para extorsionar, y pedir dinero o aportaciones (Foto: Cuartoscuro)

Alfonso Romo Garza, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de México, denunció que hay personas que se hicieron pasar por él o por miembros de su equipo para extorsionar, y pedir dinero o aportaciones con varios fines. Así lo reveló el empresario a través de un comunicado:

En estos días, he sido notificado que terceras personas se han hecho pasar por mí y por miembros de mi equipo solicitando aportaciones monetarias y/o en especie a cambio de diversos fines

Romo Garza informó que ya tomó las acciones legales debidas ante las autoridades correspondientes. Por lo que también pidió a quienes hayan sido víctimas de este tipo de fraudes, que denuncien.

El empresario invitó a los afectados a levantar una denuncia (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Encarecidamente, invito a la comunidad a denunciar estos actos, ya que se trata de fraude, corrupción y extorsión por parte de terceros ajenos a mi persona y miembros de mi equipo

Esta no es la primera vez que el ex deportista olímpico en equitación señala este tipo de acciones, pues en octubre del año pasado levantó una denuncia.

Jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO

El pasado 2 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Romo Garza dejaría la coordinación de la Oficina de la Presidencia, después de dos años de trabajo.

El mandatario aseguró que estuvo en el cargo sólo por tratarse de la administración que encabeza, por lo cual, al cumplirse el plazo pactado, dejó el puesto.

AMLO señaló que Romo Garza seguiría siendo su enlace con el sector privado (Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro)

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.

El titular del Ejecutivo federal señaló que Romo Garza seguiría siendo su enlace con el sector privado, pues fue el primer empresario en unirse al movimiento de “transformación”. A modo de descripción, López Obrador dijo que su “amigo” es un hombre independiente, honesto y comprometido con las causas justas.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”, escribió el mandatario.

“Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación”, finalizó el mandatario.

Gustavo De Hoyos reconoció la gestión de Romo Garza, destacando su función como interlocutor y freno a “muchas ocurrencias” (Foto: EFE/PRESIDENCIA)

Algunos empresarios, políticos y personas del medio público reaccionaron a la noticia, pero fue el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo De Hoyos, quien reconoció la gestión de Romo Garza, destacando su función como interlocutor y freno a “muchas ocurrencias”.

“Reconozco la gestión de Alfonso Romo como Jefe de la Oficina de @lopezobrador_. En circunstancias complejas fungió como traductor, interlocutor y factor de distensión. Lo más valioso de su paso por el @GobiernoMX, fue el freno a muchas ocurrencias y la contención de los radicales”, expresó.

Durante estos dos primeros años del sexenio, Alfonso Romo Garza se mantuvo como una de las personas de confianza del presidente. Sin embargo, su manejo al interior del gabinete fue polémico y recibió duras críticas.

