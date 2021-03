Por qué no se deben mezclar vacunas contra COVID-19: la explicación de López-Gatell

López-Gatell explicó por qué no se deben mezclar vacunas contra COVID-19 (Video: SSa)

El Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el gobierno de México no planea mezclar marcas de vacuna contra COVID-19 para inmunizar a la población.

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario señaló que países como Reino Unido se encuentran realizando pruebas para investigar la posibilidad de combinar antígenos para prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, esta alternativa aún no se estudia en México, por lo que se seguirán aplicando ambas dosis desarrolladas por el mismo laboratorio.

De momento, no tenemos ningún plan de hacer mezclas, esto también, me percaté que en días recientes algunos medios de comunicación insistían en esta idea a partir de una tergiversación de lo que nosotros mismos comentamos en la conferencia

“Existen algunos estudios en curso, particularmente en Reino Unido, en donde se explora la posibilidad de combinar vacunas. Poner la primera dosis de Pfizer, la segunda de AstraZeneca, la primera de AstraZeneca y la segunda de Sputnik, en fin, distintas variaciones”, agregó.

El objetivo de inmunización en la segunda etapa de la estrategia es el grupo de adultos de 60 años y más (Foto: Reuters / Henry Romero)

En tanto, recordó que el tiempo recomendado para ser inmunizado con la segunda dosis es de 28 días respecto a la primera. Sin embargo, indicó que el retraso de la aplicación número dos no tiene “mayor relevancia”.

El tiempo recomendado de administración es a los 28 días respecto a la primera, pero aún si existiera alguna clase de retraso, por algunos días, como ha ocurrido con otras vacunas, como lo comentamos en su momento con la vacuna de Pfizer, no tendría la mayor relevancia, puesto que está demostrado que también podrían generar la respuesta inmune que se busca

“Pero la buena noticia es que hoy llegaron y llegaron a muy buen tiempo, y serán administradas en los próximos días. Todas ellas, todas estas 200,000, son para la segunda dosis de las personas que ya recibieron la primera (de Sputnik V). Desde luego, quien ya recibió la vacuna Sputnik, tendrá que recibir la vacuna Sputnik en su segunda dosis”, detalló.

Hugo López-Gatell dio positivo a COVID-19 el pasado 20 de febrero (Foto: Presidencia de México)

Cabe señalar que se trata de la primera aparición oficial del funcionario público tras ser diagnosticado con la enfermedad de COVID-19 el pasado 20 de febrero. No obstante, horas antes, López-Gatell fue captado caminando por las calles de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México.

De manera remota, el subsecretario señaló que se encuentra completamente recuperado y ya no presenta síntoma alguno. No obstante, explicó que no podrá reincorporarse a sus actividades presenciales, ya que todavía está en una transición de positivo a negativo, respecto a la detección del virus SARS-CoV-2.

“Me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzado en la vacunación contra el covid”, informó López-Gatell.

Hoy me volví a realizar la prueba en el InDRE y vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que tengo una carga viral suficiente alta para ser contagioso. Y aunque tengo ya el alta médica, no tengo la alta epidemiológica

Los estados con mayor número de casos activos son la Ciudad de México y Estado de México (Foto: Reuters / Henry Romero)

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), hasta este miércoles 10 de marzo se han registrado 2,144,558 casos totales y 192,488 muertes causadas por la enfermedad de coronavirus.

Además, se reportaron 441,143 contagios sospechosos, 3,099,351negativos y 5,685,052 personas estudiadas desde que comenzó la transmisión viral en México.

En cuanto al total de casos activos (42,428), la Ciudad de México y Estado de México son las entidades que acumulan la cantidad más alta, seguidas de Querétaro, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Jalisco y Morelos. Según la información de la dependencia, estos nueve estados concentran el 74% de los pacientes que presentaron síntomas de la COVID-19 en los últimos 14 días.

