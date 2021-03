“Corrupto y traidor a la patria”: la razón por la que Fernández Noroña se lanzó contra Ricardo Anaya

(Foto: Cuartoscuro)

El político y sociólogo Gerardo Fernández Noroña respondió al video y comentario de Ricardo Anaya, en donde cuestionó la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de aprobar la reforma eléctrica.

“Qué torpe eres, descalificando a una persona por su edad, ya te veré hablando con los adultos mayores. Por otra parte, no confundas modernidad con ser vende patrias. @RicardoAnayaC eres corrupto y traidor a la patria”, respondió Fernández Noroña.

Al diputado por el Partido del Trabajo (PT) no le gustó en especial que en su Twitter, Anaya escribiera “El problema de AMLO no es su edad sino que sus ideas son viejas”.

Ricardo Anaya, excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, criticó la Ley de la Industria Eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la cual entró en vigor este miércoles.

Comentario de Noroña al criticar a Anaya (Foto: Twitter)

“Generar electricidad quemando combustóleo es como mandar telegramas en vez de usar Whats App. El problema de AMLO no es su edad, sino que sus ideas son viejas. Seguiremos defendiendo las energías limpias y el derecho a un medio ambiente sano. La batalla sigue en tribunales”, escribió en su perfil de Twitter, Ricardo Anaya.

Acompañado del mensaje, Anaya publicó un video en donde explica cómo un aerogenerador puede surtir de luz limpia a más de 3 mil hogares. Además, lo comparó con el trabajo de la termoeléctrica de Salamanca que distribuye de electricidad a todo el país.

“¿Puedes creer que con la reforma que aprobó Morena la energía que vamos a consumir es esta? Ve nomás”, dijo Anaya en el video.

“Un solo parque con 85 aerogeneradores puede surtir a una ciudad enorme, una ciudad con un millón de habitantes”, aseveró.

Ricardo Anaya en sus recorrido por mil municipios del país (Foto: Captura de pantalla)

Después de una comparación sobre el funcionamiento y ahorro económico de las dos formas de surtir luz a las ciudades, Anaya mencionó que el gobierno se encuentra desesperado porque no sabe como administrar.

“Si los de Morena creen que porque ellos renunciaron a pensar, nosotros renunciaremos a luchar, están muy equivocados”, concluyo Anaya.

El video termina con la frase, “La lucha sigue en los tribunales” y el hashtag #MorenaDestruye.

El objetivo del mandatario mexicano es evitar el “saqueo” de las empresas privadas y extranjeras.

El regreso de la CFE. (Foto: Henry Romero/REUTERS)

“No queremos expropiar por expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el Gobierno, esto lo digo para que nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, no infundan miedo a los inversionistas ahora con la reforma eléctrica”, expresó el presidente en su rueda de prensa matutina.

Durante la madrugada del miércoles, el Senado aprobó en lo general y en lo particular, la reforma eléctrica que AMLO envió hace un mes al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.

Las propuestas de López Obrador incluidas en la reforma eléctrica

-Eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctrica y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

Vista exterior de una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Ciudad de México (México). EFE/ José Pazos/Arhcivo

-Ordena revisar de forma retroactiva los contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

“Vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política”, indicó el presidente.

