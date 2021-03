“Me quieren quitar de en medio para ganar”: Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, denunció amenazas de muerte

(Foto: Facebook/Adrian Rubalcava)

Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa (Ciudad de México), denunció este miércoles amenazas de muerte.

El funcionario escribió en Twitter: “A mis vecinos y a la opinión pública, gracias por tomarse unos minutos para leer este comunicado”. Adjunto al mensaje, en una cuartilla, Ruvalcaba explicó los ataques en su contra.

Según su testimonio, las agresiones comenzaron el pasado 17 de enero, cuando fue objeto de una serie de extorsiones, actos de intimidación, y amenazas. “Al inicio no les quise dar importancia, hoy no me queda otra más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía, debido a la brutalidad y credibilidad que se ha manifestado de los que las están perpetrando”, señaló.

(Foto: Twitter/AdrianRubalcava)

Las amenazas continuaron hasta el presente mes, por lo que el 6 de marzo, el alcalde acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y denunció formalmente los ataques en su contra.

(Foto: Twitter/AdrianRubalcava)





