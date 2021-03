Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido, se manifestó en contra de las autoridades oaxaqueñas

Elena Ríos denunció a la fiscalía de Oaxaca por no tomar acción contra su agresor (Foto: Twitter@_ElenaRios)

El pasado Día Internacional de la Mujer, María Elena Ríos, la saxofonista que fue atacada con ácido en septiembre de 2019, denunció a la fiscalía de Oaxaca por no tomar acción contra su agresor.

A través de su cuenta de Twitter, la músico publicó una imagen en la que se le ve posando frente al Templo de Santo Domingo con su saxofón y con una cartulina.

“Vi a mi agresor en la calle y el [ex] fiscal de Oaxaca [no] hizo nada”, escribió en referencia a Rubén Vasconcelos Méndez, ahora ex fiscal de la entidad.

La oaxaqueña también participó en un video llamado “No Somos Casos Somos Vidas”, en el cual cuestionaron al sistema de justicia que ha dado pie a la impunidad en Oaxaca ante casos de secuestro, ataques con ácido, desapariciones y feminicidios.

La música fue atacada en septiembre de 2019 y no se tomaron acciones contra sus agresores (Foto: Especial)

En la grabación aparecen además de la saxofonista, la cineasta Ángeles Cruz, las periodistas Diana Manzo y Soledad Jarquín, la escritora Gabriela Jáuregui y la rectora de la Universidad La Salle Oaxaca, Rocío Ocádiz. Se sumaron familiares de desaparecidas, así como Estela Galván quien fue secuestrada, y torturada con otras 3 mujeres indígenas durante el despojo del manantial que sufrió la comunidad en 2017.

La denuncia inicia con la indígena mixe Estela Galván, quien habló del caso de María Elena. Mientras que la música se refiere al caso de la mujer mixe, “una de las cuatro mujeres indígenas y madres secuestradas y torturadas durante el despojo a la comunidad de Ayutla Mixe en junio de 2017. Su caso y el de otras mujeres aún continúan impunes”.

Por otra parte, en nombre de Zaira Leticia Morales Loyola, su madre fue quien le dio voz a su hija y explicó que Morales Loyola es una madre y que está desaparecida desde octubre del año pasado. “Nada se sabe de su paradero”.

Diana Manzo citó el caso de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, joven víctima de feminicidio ocurrido el 2 de junio de 2018. Heidi Chincoya, mencionó el caso de su prima Martha Rosa, joven y estudiante desaparecida junto a su madre el 25 de diciembre de 2018 sin que hasta ahora se conozca su paradero.

La saxofonistas se quejó de las acciones de Rubén Vasconcelos (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Soledad Jarquín Edgar exigió que quienes estén encargados de atender las problemáticas de feminicidios, estén capacitados con métodos de perspectiva de género para que se conozcan las realidades de Oaxaca y el país y de esta forma evitar que haya impunidad.

Gabriela Jáuregui dijo que exigen justicia y freno a la violencia en Oaxaca y en el país, es por ellas, es por nosotras. Finalmente, Ángeles Cruz destacó que ellas se unieron y utilizaron su voz para quienes ya no están y también por las generaciones futuras.

Renuncia inesperada

El pasado 5 de marzo, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez informó que renunció a su cargo, sin ahondar en detalles sobre su decisión.

A través de su cuenta de Twitter el ahora ex fiscal compartió la carta de renuncia que presentó al Congreso de Oaxaca.

Rubén Vasconcelos renunció el pasado 5 de marzo (Foto: Cuartoscuro)

“Ha sido un honor servir a Oaxaca desde la Fiscalía General de Justicia del Estado y con trabajo honesto y responsable dejar una institución fortalecida con mayor capacidad para combatir la impunidad, atender a las víctimas y enfrentar la delincuencia para dar seguridad y paz a la sociedad oaxaqueña”, explicó el documento.

