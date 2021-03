Cuál es la tarifa de pasaje en CDMX y cuánto incrementaría si se aprueba la exigencia de transportistas

(Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) bloquearon la mañana de este miércoles 10 de marzo al menos 10 puntos en la Ciudad de México. La principal demanda es el incremento de tarifa.

Son dos pesos los que han solicitado sea el aumento en el pasaje. Las tarifas actuales del transporte colectivo concesionado se aplican de la siguiente manera:

En microbuses y vagonetas la tarifa es de 5 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros; de 5.50 pesos para una distancia de 5 a 12 kilómetros; y de 6.50 pesos para una distancia de más de 12 kilómetros.

En autobuses el pasaje es de 6 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros y de 7 pesos para las de más de 5 kilómetros. Y en el caso de corredores concesionados será de 6.50 pesos para el servicio ordinario. Lo cual aplica desde abril del 2017 y el ajuste previos sucedió en marzo del 2013.

En febrero del 2020, se dio a conocer que los concesionarios de la FAT habían llegado a un acuerdo para no incrementar las tarifas ante la entrega de un subsidio de 4,000 pesos por cinco meses y que no se autorizará el cambio de la tarifa hasta que no se mejoren las condiciones y operación del servicio.

Andrés Lajous Loaeza, secretario de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), descartó que exista un aumento de dos pesos en el pasaje del transporte públicos, como lo están solicitando los concesionarios. “Para nosotros primero es la mejora en el servicio del transporte concesionario”.

Enfatizó en entrevista para Milenio que “las mesas de diálogo siguen abiertas y son esos temas; no sólo la tarifa y en ese sentido, estamos en contacto con estos transportistas y no hay necesidad de que se están manifestando porque existe el diálogo abierto. No puede haber un incremento a la tarifa de dos pesos (…) En este momento no está planteado en subir la tarifa”.

Hubo personal del gobierno de la Ciudad de México que acudió a los sitios en donde se realizaron los bloqueos con el fin de dialogar con los transportista y pedirles que concluyan con la manifestación.

A través de un comunicado de prensa, la Semovi refirió sobre la manifestación de algunos grupos de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) y puntualizó que la semana pasada se dialogó sobre las afectaciones económicas al sector transporte y “el efecto sobre la economía de las familias usuarias de estos servicios, en particular, de quienes menos tienen. Lo anterior, debido a que el gasto en transporte que hacen estas familias representa una parte importante de sus ingresos diarios y son quienes más usan los servicios del transporte concesionado”

También reiteran la continua revisión de la necesidades en el sector, además de priorizar el dar un mejor servicio a los usuarios y que se han realizado diversas reuniones.

Ante las continuas demandas, el gobierno capitalino ha indicado que no habrá incrementos en las tarifas. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo en septiembre del 2019 que los concesionarios deben hacer un esfuerzo por mejorar las unidades.

