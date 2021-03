Josefina Vázquez Mota reveló que sufrió violencia de género por parte de Vicente Fox y Felipe Calderón

(Foto: Cuartoscuro)

Josefina Vázquez Mota, senadora y excandidata a la presidencia del PAN, relató en las ocasiones en las que ha sido víctima de violencia de género e hizo referencia a lo que vivió con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Fue durante su participación en el foro Unidos somos más fuertes organizado por el PAN en Querétaro, en el que también estuvieron presentes Margarita Zavala, excandidata presidencial independiente y la también legisladora Xóchitl Gálvez Ruiz.

La senadora refirió a dos momentos que sucedieron cuando fue candidata a la presidencia por Acción Nacional en el 2012, elecciones en las que compitió contra Enrique Peña Nieto (PRI), Andrés Manuel López Obrador (PRD) y Gabriel Quadri (PANAL).

“Cuando uno da un paso al frente siempre hay consecuencias, nada de esto es gratis”, mencionó la exsecretaria de estado, en relación al hecho de que puedo ser candidata a la presidencia porque ganó una contienda interna en 25 entidades.

(Foto: Reuters)

Al respecto del momento en que gana esa elección interna, dijo que recibió una llamada del entonces presidente Felipe Calderón y la cuestionó sobre cómo le había ido. Ella refirió que había ganado en 25 estados. “Lo único que escuché del otro lado del teléfono fue: ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’. Y así empecé esa noche del 5 de febrero, y lo comparto porque es cierto”

Para el día previo al segundo debate presidencial en junio del 2012, contó, recibió un correo electrónico del expresidente Vicente Fox donde le indicó que había decidido apoyar a otro candidato.

“No era un momento fácil en la campaña y justamente una noche anterior vi que entró un mail de Vicente Fox y me emocioné muchísimo porque pensé que ese mail me iba a dar ánimo, aliento, decirme ‘Josefina échate para adelante’, cosas así. Lo que leí ahí fue que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo […] y me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveremos a hacer, y con nosotras sí lo hacen”, contó Vázquez Mota.

Cabe señalar que la legisladora fue secretaria de estado en ambas administraciones panistas, en el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y en la administración de Felipe Calderón Hinojosa tuvo a su cargo la Secretaría de Educación Pública (SEP).

(Foto: Cuartoscuro)

Otro de los episodios que contó ante militantes panistas fue en una reunión con empresarios, en la que se preparó para hablar de diversos temas. La primera pregunta que le hizo uno de los empresarios a la entonces candidata a la presidencial fue que les explicara a los presentes la razón por la que no traía su anillo de casada, “me dieron ganas de contestar tantas cosas, me resistí porque estaba en campaña, y estoy segura que no es un cuestionamiento que le hace a un hombre […] Estoy hablando que a las mujeres se nos mira con un rasero diferente, se nos juzga de manera diferente”.

