Chumel Torres señaló la postura de AMLO tras la marcha del 8M y lo llamó “dictador”

Chumel Torres señaló que el presidente de México sea un dictador

El influencer. Chumel Torres compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en donde advirtió la reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de la manifestación del 8 de marzo por el Día de la mujer.

“¿Les dije o no les dije? Sabes cómo actúan los dictadores es la especialidad de la casa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este mensaje es la respuesta a un tuit que el mismo escribió el día de ayer, después de la manifestación feminista en Ciudad de México.

“Todo en perfecto orden. Solo unos grupos conservadores movidos por interés políticos. No se reprimió a nadie. -El anciano delirante, mañana”, compartió

Chumel Torres envía un mensaje después de la marcha del 8M (Foto: Twitter @ChumelTorres)

En el mensaje compartió un pequeño video de las declaraciones del presidente en la conferencia matutina del martes 9 de marzo.

Durante la conferencia después de las manifestaciones por el 8M, el mandatario recalcó que no se cayó en la “trampa de la violencia” y " se resistió frente a la provocación”, agradeció a las mujeres policías que resistieron las agresiones de los manifestantes.

“Aprovecho para decir, que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, y que se resistió frente a la provocación, quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación, que puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron”, mencionó el mandatario.

Además, el presidente celebró que las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional hayan “ayudado” a evitar confrontaciones entre policías y manifestantes.

El mandatario mexicano señaló que su gobierno solo quiere evitar la confrontación para poder garantizar las libertades, y reconoció que no hubo daños graves.

AMLO reconoció el uso del muro para proteger Palacio Nacional (Foto: Presidencia de México.)

“Si no se pone el muro se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también, como siempre provocadores infiltrados, y si se hubiese puesto frente a frente con las mujeres policías, con los policías , hubiese habido muchos riesgos, a afortunadamente el muro ayudó”, mencionó.

El mandatario mexicano comparó las protestas actuales, con las que sucedían en gobiernos anteriores. Agregó que sus adversarios están impulsando la violencia en las protestas.

“Esto no sucedía antes, cuando estaban saqueando antes impunemente a México, esto es nuevo las protestas al gobierno , con la bandera del feminismo, cuando todo esto esta impulsado por el conservadurismo que se sienten afectado sus intereses y privilegios, hasta me extraño que ahora los medios de comunicación, como fue tan evidente la provocación, no salieron a defender a quienes se manifestaron con violencia, como sucede en otros casos, los medios naciones; los medios internacionales sí, el New York Times, El País, The Guardian sí.”, mencionó en la conferencia.

Jesús Ramírez Cuevas explicó la presencia de elementos con inhibidores de drones sobre el techo de Palacio Nacional (Foto: Twitter@JesusRCuevas)

Durante la marcha del 8 de marzo se cuestionó el uso de inhibidores de drones en la azotea de Palacio Nacional, los cuales evitan los vuelos sobre el inmueble debido a que es un espacio reservado por seguridad..

Después de que fueran confundidos con personal armado, el vocero de Presidencia explicó en redes sociales lo sucedido.

“Respecto a las fotografías que circulan de la azotea de Palacio Nacional, se precisa que nunca hubo personal armado. Se trato de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad”, escribió en su cuenta de Twitter.

