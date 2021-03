Reprobado en transparencia: organizaciones civiles cuestionaron el trabajo de Alejandro Gertz en la FGR

Foto: Presidencia de México

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue reprobado por organizaciones de la sociedad civil por no cumplir con los preceptos de autonomía, transparencia y de transformación, en lo que va de su gestión.

En el Balance Ciudadano del 2° año de Gestión del Fiscal General de la República, las organizaciones apuntan que de 34 aspectos analizados, solo dos se han cumplido, ocho tienen algún nivel de avance, 20 se han incumplido y en cuatro no se encontró información disponible para evaluar.

En referencia al tema de la transparencia, el análisis simplemente no avala la manera en que se ha conducido Gertz Manero. “Una de las características que ha marcado la gestión de Alejandro Gertz al frente de la FGR es la opacidad y alejamiento de los usuarios del sistema de justicia federal”.

Entonces indican que el fiscal General se ha manejado poco transparente en la designación de fiscales Especializados, también en la rendición de cuentas de casos relevantes, al tratar de formar un Consejo Ciudadano a modo y al momento de elaborar iniciativas legales sin participación de sociedad civil, academia u otros sectores.

Foto: Fiscalía General de la República - captura de pantalla.

“Se califica a Gertz como un líder cerrado al diálogo y que ha ignorado a las organizaciones que han participado en el marco jurídico para alcanzar la profesionalización de la FGR, como fue su oposición a un ‘fiscal carnal’ en la lucha por la autonomía de la institución”, suscribe el texto. “Ha sido altamente significativo que el Fiscal no reaccione pública ni jurídicamente en defensa de su autonomía, frente a la propuesta de consulta pública planteada por el Ejecutivo, en relación a la posibilidad de investigar y perseguir a ex Presidentes, que impacta directamente en sus competencias”.

Precisamente, sobre el tema de la autonomía de la FGR indicaron que en términos generales esta no se ha hecho valer, lo que hace que ese subcriterio se considere incumplido.

Por otro lado, el texto también toca el tema de la relación del titular de la FGR con el de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, área en la que la fiscalía también sale reprobada. Incluso señalan la ya conocida ruptura entre ambos.

“La Fiscalía está obligada a articular y a buscar activamente la información sobre hechos probablemente delictivos y en ese sentido, en vez de responsabilizar a otras instituciones por el limitado avance de sus investigaciones”, afirman y agregan que hacer caso omiso “de la información que proporciona la UIF y no tener la capacidad de articular investigaciones de este nivel, revela cuando menos la carencia de método de investigación para construir casos complejos por parte de la FGR”.

Fotos: Cuartoscuro

Las diferencias entre Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son públicas y cada uno ha señalado cuáles son sus inconformidades.

Entre los antecedentes está que en julio del 2020, Gertz Manero declaró en una entrevista con Aristegui Noticias que la UIF presentó denuncias sin todas las pruebas que por ley debe entregar y tiene que acudir a la Secretaría de Hacienda para que se las proporcionen, pero no les dan la pruebas, y “entonces nos dicen que nosotros no avanzamos porque que nos debían hacer entregado, eso no se vale”.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador solicitó en ese momento resolver las discrepancias entre ambos funcionarios para que exista “una buena relación”. Previamente, en enero del 2020, el titular de la FGR refirió que la administración federal hay “unidades” que violan la presunción de inocencia, en relación con las declaraciones que realiza Nieto Castillo sobre investigaciones en curso.

Santiago Nieto ha enfatizado que presente las denuncias y la Fiscalía no inicia las carpetas de investigación. “La instrucción que tiene (Santiago Nieto) es que todos los casos que se investigan y se tiene información pasan directo a la Fiscalía”, aseguró el mandatario el año pasado.

Precisamente el periodista Carlos Loret de Mola indicó en su columna de opinión para El Universal que “vienen tres momentos que pueden definir al vencedor en este pleito”, lo anterior tiene relación con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México.





