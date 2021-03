Radiografía de la violencia contra las mujeres en México; Cadena Feminista hizo visible lo invisible

Cadena Feminista realizada en el 2020; este año fue virtual debido a la pandemia (Foto: Cortesía Cadena Feminista)

A pesar de la pandemia, las acciones para visibilizar y crear conciencia de la violencia contra las mujeres que se vive en México siguen al pie del cañón. Un ejemplo de ello es la Cadena Feminista, que por segundo año consecutivo llevó a cabo diversas acciones a través de redes sociales.

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, las mujeres que forman parte de la Cadena Feminista realizaron desde el primer día del mes varias publicaciones en redes sociales para plasmar aquellas violencias que son menos visibilizadas.

“Nuestro lema es hacer visible lo invisible. Vamos a tratar temas de violencias que sufrimos las mujeres y que usualmente no es parte de la conversación pública, no es que no sepamos que existen, es que no existe en la conversación. Por ejemplo, las violencias que sufren las mujeres con discapacidad, las violencias que sufren las mujeres de comunidades indígenas, las violencias que sufren las mujeres afroamericanas, las mujeres trans también”, dijo para Infobae México, Marisol Jiménez, quien forma parte del comité organizador de la Cadena Feminista.

(Foto: Cadena Feminista Mx)

De tal modo, el deseo de las que forman parte del grupo, el cual no está definido como una colectiva o asociación, sino como muchas participantes, es divisar la violencia contra las mujeres, principalmente aquella que es menos comentada en el espacio público.

“No queremos dejar pasar (la fecha, debido a la pandemia), de decir que seguimos aquí, seguimos presentes, seguimos conscientes de que existen estos temas y seguimos exigiendo justicia y seguimos exigiendo un alto a las violencias que sufrimos día a día”.

Entre los datos que las cerca de 36 féminas han emitido en los días pasados con los hashtag #CadenaFeministaMx y #HacerVisibleLoInvisible, para dar otra perspectiva en la radiografía de la violencia de género nacional están:

(Foto: Cadena Feminista Mx)

- La pandemia de COVID-19 ha aumentado la violencia en contra de las mujeres, en octubre de 2020, 664 hogares al día, es decir, 28 familias cada hora vivieron un incidente de violencia. En contraste, solo 4.2% de los ministerios públicos se especializan en violencia.

- El 43% de las mujeres víctimas de violencia escolar señalan como agresores a maestros y autoridades.

- A pesar de existir 7 millones 364 mil 645 personas que hablan una lengua indígena en México, tan sólo existen 11 diputados indígenas, y sólo cuatro son mujeres,

- Se estima que 59% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral) a lo largo de su vida.

(Foto: Cadena Feminista Mx)

- El 80% de los refugios para las víctimas de violencia no están habilitados para las víctimas con discapacidad y esa es una forma de violencia.

“La intención es subir toda esa información a las redes sociales para meterlas en la conversación pública, para meterlas y que se empiece a hablar de ellas”, dijo Marisol Jiménez.

En ese sentido, su meta es que al dar cuenta de estas violencias que no suelen estar a la luz pública se tomen acciones y se creen programas para atender tales situaciones.

💜Hoy en la @RNRoficial nos sumamos a la #CadenaFeministaMx para Hacer Visible Lo Invisible y decir #YaBasta #NiUnaMas



📢Miles de🚺🚺alzamos la voz contra las violencias machistas y el pacto patriarcal

💚Súmate y sube tu foto con los #CadenaFeministaMx #HacerVisibleLoInvisible pic.twitter.com/j5duTaHBLN — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) March 7, 2021

“Es este llamado a la acción y todo siempre bajo la misma inclusión, cualquiera que quiera sumarse a la cadena, en cualquiera que quiera replicar los mensajes, los va a replicar. Cualquiera que quiera unirse a la cadena lo puede hacer porque esta exigencia es de todos y todas”, apuntó.

Aseveró que a pesar de no pertenecer a una colectiva como Brujas del Mal o Mujeres de la Sal, que están muy presentes en la acción feminista, la Cadena Feminista lo que desea es sumar y dar fuerza a las causas que ayuden a mitigar la violencia de género en cualquiera de sus expresiones.

Cabe apuntar que las acciones de este grupo de mujeres concluyó el 7 de marzo con una cadena virtual, en la que muchas publicaron fotografías con una prenda morada y un el letrero de la Cadena Feminista para inundar las redes sociales.

