Morena iniciará campaña en Guerrero sin candidato; Felix Salgado no participaría en ningún acto proselitista este viernes

El principal acto de arranque sería en la colonia Zapata, en Acapulco, y en otros puntos de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

Salomón Jara Cruz, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Guerrero, informó que este viernes 5 de marzo Félix Salgado Macedonio no participará en ningún acto de proselitismo, esto a pesar de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó su candidatura.

En síntesis, Morena, partido que llevó a AMLO al poder en 2018, arrancará campaña por el estado de Guerrero sin tener un candidato definido. De igual forma, Jara Cruz señaló que este fin de semana se levantará la encuesta que ordenó la Comisión de Honestidad y Justicia para elegir a un abanderado.

El delegado guerrerense dijo que en dado caso de que los resultados de la encuesta no le favorezcan a Salgado Macedonio, él respetará la decisión y se retirará de la contienda.

De acuerdo con información del periodista Arturo de Dios Palma, del periódico El Universal, Jara Cruz dijo que la campaña “arrancará sin candidato, la van a hacer los militantes”.

El principal acto de arranque sería en la colonia Zapata, en Acapulco, y en otros puntos de Guerrero.

A pesar de que la designación de Félix Salgado sigue en pugna, ante los ojos del órgano electoral ya es candidato y, por ende, puede iniciar campaña y llegar hasta el 6 de junio.

Según la ley electoral de Guerrero, el registro de candidatos debe hacerse entre el 15 de febrero y el 1 de marzo. Del 2 al 4 de marzo era el periodo de aprobación de la candidatura por parte del Instituto de Guerrero, para un día después comenzar la campaña.

Salgado Macedonio se registró el primer día de recepción de candidaturas.

Cabe señalar que será hasta el 11 de marzo cuando se conozca quien ganó la encuesta que ordenó la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de Morena (Foto: @salomonj / Twitter)

“Félix Salgado va a hacer, ya que es el único que tiene registrado Morena, al compañero lo va a rectificar el IEPC seguramente porque cumple con los requisitos, pero esperaremos a la encuesta”, dijo Jara Cruz previo a la decisión del órgano electoral.

Cabe señalar que será hasta el 11 de marzo cuando se conozca quien ganó la encuesta que ordenó la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de Morena. Sin embargo, podrían existir resultados preliminares entre el 9 y 10 de marzo.

¿POR QUÉ FÉLIX PODRÁ COMPETIR DE NUEVO?

En contexto, el fin de semana pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena señaló que “los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos”, es decir, no se sancionó o inhabilitó al político, solamente se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) repetir el proceso de selección, en el que puede volver a competir Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual.

Esta polémica se ha visto cada vez más acrecentada, ya que a pesar de las acusaciones que tiene en su contra sobre delitos sexuales, el hombre de 64 años, fue registrado como la gubernatura del estado mexicano de Guerrero por Morena.

En una primera instancia, la CNHJ tenía como objetivo proponer un proyecto que inhabilitaría a Félix Salgado Macedonio como candidato del partido en Guerrero, esto debido a las acusaciones que tiene en su contra.

(Foto: Cuartoscuro)

En este proyecto se proponía validar que Salgado Macedonio cometió cuatro agravios al estatuto, entre los que destacan cometer violencia de género y no gozar de buena fama pública.

Al final, la propuesta fue rechazada por la mayoría del pleno, conformada por las comisionadas Eloísa Vivanco y Donají Arroyo, además del comisionado Alejandro Viedma.

En la resolución presentada por la CNHJ se indica que los únicos elementos contra Salgado Macedonio son notas periodísticas que no tienen valor probatorio, además de que la CNHJ no tiene la facultad para fincar al acusado responsabilidades penales, no obstante de que en la Fiscalía del Estado de Guerrero existe una carpeta de investigación en su contra por el delito de violación.

“Derivado del Procedimiento de Oficio iniciado por esta Comisión en contra del C.J. Félix Salgado Macedonio, y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano jurisdiccional intrapartidarios resuelve -por unanimidad de votos- instruir a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura del estado de Guerrero”, expresó el documento compartido por la CNHJ de Morena en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO