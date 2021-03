Golpe al huachicoleo: Guardia Nacional aseguró más de 150 mil litros de combustible

En tres diferentes acciones se aseguraron más de 150 mil litros de combustible (Foto: Twitter@/GN_MEXICO)

El combate contra el huachicoleo ha sido uno de los principales pilares en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, misma que ha sido delegada a la Guardia Nacional (GN), dependencia que se encarga de los aseguramientos de combustible sustraído de manera ilícita en todo el país.

A lo largo de este jueves 4 de marzo, la GN dio tres golpes a los huachicoleros mexicanos, en los que aseguró más de 150,000 litros.

Los primeros se suscitaron en carreteras de Durango donde, al efectuar funciones de seguridad y combate contra el robo de hidrocarburos, se hallaron más de 90,000 litros de combustible y fueron detenidas dos personas por no acreditar la legal procedencia de las cargas

El primer hecho se registró sobre el kilómetro 129+800 de la carretera Gómez Palacio Jiménez en el municipio de Mapimí, donde los agentes federales tuvieron contacto con un tractocamión con semirremolque y remolque tipo tanque, el cual tenía los vidrios polarizados, situación que infringe el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Dos de las acciones contra el huachicoleo se dieron en Durango (Foto: Twitter@/GN_MEXICO)

Al momento de imponer la infracción correspondiente y solicitarle al conductor la documentación para amparar la legal procedencia de los 48,200 litros de hidrocarburo que transportaba, indicó que no contaba con ningún tipo de documento, motivo por el cual fue detenido.

La segunda acción se dio sobre el kilómetro 213+400 de la carretera Yerbanis-Gómez Palacio, en el municipio de Lerdo, donde personal de la Guardia Nacional efectuaba revisiones aleatorias, cuando localizaron otro tractocamión que también circulaba con los vidrios polarizados.

Los guardias nacionales marcaron el alto total a la unidad y solicitaron al conductor los documentos legales sobre la procedencia de los 42,000 litros de hidrocarburo que transportaba, pero este manifestó no contaba con ninguna documentación sobre la carga

Ambas personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Gómez Palacio, Durango.

Se dio parte a la FGR en Veracruz, quien realizará las indagatorias consiguientes (Foto: Cuartoscuro)

Mientras que la tercera acción se llevó a cabo cuando un tractocamión acoplado a un semirremolque y remolque tipo tanque propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) cargado con alrededor 62,000 litros de hidrocarburo fue recuperado por elementos de la Guardia Nacional desplegados en el estado de Veracruz.

La unidad fue ubicada en las inmediaciones del municipio de Medellín, estacionado sobre el acotamiento y en aparente estado abandono, luego de recibir un reporte por parte de Pemex para su localización.

Ante la posible comisión del delito de robo de hidrocarburos, se dio parte a la FGR en Veracruz, quien realizará las indagatorias consiguientes para deslindar responsabilidades sobre el hecho.

Horacio Duarte Olivares afirmó que la estrategia puesta en marcha en la frontera norte ya dio resultados: se ha logrado reducir 95% el "huachicol" en todo México (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de que prácticamente a diario se da a conocer sobre un golpe al huachicoleo por parte de las autoridades federales, Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas de México, declaró que la estrategia puesta en marcha en la frontera norte ya dio resultados: se ha logrado reducir 95% el huachicol en todo México.

Remarcó que el Gobierno de México ha tenido un ahorro de más de un billón de pesos por no tolerar la corrupción, y señaló que no es necesario incrementar los impuestos o sacudir a los empresarios y sectores productivos: el objetivo es que las industrias, el empleo, y la economía incrementen por medio de acciones con integridad y justicia.

“Ni en Tamaulipas ni en el resto del país vamos a permitir la corrupción. El gobierno de México no va a tolerar que algunos intenten coludirse en perjuicio de las y los mexicanos; las cosas ya cambiaron. No es propaganda, es convicción. Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, es una doctrina verdadera, es calidad moral y actuamos con congruencia”, sentenció Duarte Olivares durante un acto público en el norte del país.

SEGUIR LEYENDO