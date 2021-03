“Ya para qué”: las desgarradoras palabras de un anciano de 93 años que se vacunó tras perder a su esposa, cinco hijos y dos nietos por COVID-19

Hombre de 93 años se vacunó tras perder a su esposa, cinco hijos y dos nietos por COVID-19

A más de un mes del inicio de la aplicación de vacunas en la Ciudad de México, sigue la aplicación de inmunizaciones en diversas alcaldías que exhortan a mayores de 60 años a recibirlas para su protección, sin embargo aún hay personas renuentes a aplicársela.

Como el caso de un abuelo de 93 años en Xochimilco, quien tras recibir la vacuna, relató que había perdido ocho familiares debido a que su salud se agravó por coronavirus.

“¿Ya para qué se vacuna uno con tantos años? Perdí ocho familiares (por coronavirus), mi esposa, cuatro hijas, un hijo y dos nietos de 40 años, muy jóvenes todavía mis nietos”, contó para Imagen Noticias.

El hombre de 93 años relató que su esposa, cuatro hijas, un hijo y dos nietos habían fallecido por COVID-19 Foto: (Captura de pantalla Imagen Noticias)

La mujer que lo acompañaba dijo que el abuelito no quería ir a vacunarse, pero finalmente lo convencieron y ya lo logró.

“Y no quería venir a vacunarse, pero ledigo que hay qué hacerlo porque de lo contrario esto no se acabará, el contagio no se parará y la vacunación es presisamente para acabar con eso, y hasta que lo convencí”, añadió la mujer en la entrevista.

Van 2,633,580 personas vacunadas en el país

En cuanto al Plan de Vacunación contra el COVID-19, el gobierno federal ha aplicado 2,633,580 dosis de la vacuna contra COVID-19 en todo el territorio nacional. De acuerdo con el reporte diario, este 3 de marzo se inyectó el antígeno a 38,072 personas.

Un hombre lleva a una mujer en silla de ruedas a recibir la vacuna rusa contra el COVID-19 e, Xochimilco, Ciudad de México Feb. 24, 2021 Foto: (AP/Rebecca Blackwell)

Al personal de primera línea de atención a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 se han aplicado 766,257 primeras dosis. De este total, 572,212 (75%) individuos han recibido el esquema completo.

Por otra parte, los datos del gobierno federal indican que 1,260,221 personas de la tercera edad han sido inmunizadas contra el virus. En Campeche, la vacuna para prevenir la enfermedad de coronavirus se ha inyectado 17,463 trabajadores de salud, de los cuales 17,427 (99%) recibieron la segunda dosis del antígeno.

188,044 personas en México han muerto por COVID-19

En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud federal confirmó 857 fallecimientos por COVID-19, con lo cual el registro nacional subió a 188,044 personas que perdieron la vida por complicaciones de esta enfermedad; mientras que los nuevos contagios registrados respecto al día previo fueron 7,793, por lo que la cifra acumulada se elevó a 2,104,987 casos.

ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 23FEBRERO2021.- En el marco del segundo día de aplicación de vacunas Covid-19 de Coronovac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac Biotech, cientos de adultos mayores acudieron a realizar largas filas de espera afuera del Centro Cultural y Deportivo Las Américas. Alrededor de 2500 vacunas serán empleadas por día de las 200 mil dosis recibidas, en este y cada uno de los módulos instalados en este municipio en un horario de 9 a 18 horas. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dio a conocer durante la presentación del informe técnico desde Palacio Nacional que la curva de casos estimados estimados presentó una disminución del 9% con respecto a la semana inmediata anterior: la siete sobre la seis; en tanto que la de personas recuperadas registró un decremento del 21%, equivalente a 1,650,230 pacientes que han logrado superar la enfermedad durante el mismo periodo.

Por otro lado, en el país se ha tomado muestra nasofaríngea para una prueba PCR a 5,524,624 personas en hospitales públicos. La autoridad sanitaria estimó que de ese total, hay 49,627 casos activos que comenzaron con signos y síntomas en los últimos 14 días (18 de febrero al 03 de marzo), por lo que podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

En ese sentido, de acuerdo con la última actualización oficial del documento técnico, correspondiente al 3 de marzo, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos (más de 3,000 casos), seguidas de Guanajuato, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Morelos, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 73% de los casos activos del país.

(Gráfica: Jovani Pérez / Cuartoscuro)

En contraste, las entidades que tienen menos casos activos son Chiapas y Campeche, pues apenas alcanzan los 105 y 91 contagios de este tipo, respectivamente.

Lo anterior se refleja en los colores del nuevo semáforo epidemiológico que entró en vigor a inicios de esta semana y que regirá hasta el próximo 14 de marzo, en donde ni un estado está en rojo, pero 10 entidades permanecen en naranja: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

Las 20 restantes fueron declaradas en amarillo: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Sólo Campeche y Chiapas permanecen en verde. Al momento no se han hecho modificaciones en los colores establecidos.

(Gráfica: Jovani Pérez / Cuartoscuro)

De acuerdo con los datos oficiales, en total a nivel nacional hay 395,280 personas hospitalizadas por COVID-19 en nosocomios públicos.

Bajo ese contexto, de las 32,080 camas generales para pacientes que necesitan internarse, el 29% (9,223 camas) se encuentran ocupadas, principalmente en la Ciudad de México con 52% y el resto de las 31 entidades restantes con menos de 50% de ocupación.

En tanto de las 11,338 camas con ventilador mecánico para los pacientes más críticos de por la enfermedad, el 32% (3,622) se encuentran ocupadas en el país, principalmente en: Ciudad de México con 58% y Oaxaca con 55%; el resto de las 30 entidades con menos del 50% de ocupación.

Sobre las defunciones, continúan siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Sonora y Coahuila las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (64.7%) de todas las del país.

Aunque se han disminuido los casos, muertes y hospitalizaciones por la enfermedad en México, con las cifras anteriores, el país continúa ocupando el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

