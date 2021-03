Por crisis de COVID-19, Infra abrirá dos nuevas plantas de oxígeno medicinal en México para generar 110 toneladas diarias

Infra generará más oxígeno medicinal para pacientes COVID (Foto: EFE / Luis Ángel González)

La pandemia de COVID-19 en México continúa generando estragos entre la población, motivo por el cual la empresa Infra abrirá dos nuevas plantas de producción de oxígeno medicinal en la república con la meta de brindar abasto del preciado gas a quien más lo necesite, dicha producción se estima en 110 toneladas del gas al día.

Infra es un productor de tanques de distintos gases de muy alta calidad, de entre el repertorio que maneja está el oxígeno con finalidades terapéuticas para ayudar a los pacientes de SARS-CoV-2 con un cuadro sintomático más severo; de hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un convenio con la empresa para eficientar la entrega de los mismos con un costo preferencial para sus derechohabientes; sin embargo, la demanda de los tanques se incrementó dramáticamente con el repunte de la enfermedad.

La nueva cepa de coronavirus llegó a México en febrero del 2020 y ha su paso ha dejado más de 2 millones de contagios así como casi 190,000 muertos, cifra que mantiene en vilo a los sistemas de salud nacional y la iniciativa privada, por este motivo, la firma productora de oxígeno ampliará su capacidad generadora.

El consumo de tanques de oxígeno medicinal se ha incrementado drásticamente en toda la república (Foto: AFP)

Una de las plantas ya entró en operación y se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, la segunda estará en San Luis Potosí y entrará en operaciones para septiembre de este año. Ambas sedes tendrán la capacidad de producir hasta 55 toneladas de oxígeno medicinal al día, con lo cual se prevé ayudar al sector salud a mantener un sistema de atención eficiente.

Ante la noticia, René Pérez, subdirector comercial de CryoInfra, explicó que también debe de haber un trabajo de logística en la distribución del producto.

“Cuando la capacidad de las plantas está cerca del 80% se hace un análisis de en qué puntos se necesita tener una nueva planta, uno de los costos más fuertes que tenemos es transportar el productos con las pipas, la logística es complicada, entonces buscamos puntos donde las distancias de plantas y consumo sean los más óptimos”, refirió.

Actualmente Infra cuenta con 37 plantas, las cuales producen 11,100 toneladas de oxígeno diariamente; sin embargo, la demanda ha incrementado hasta en un 800% desde octubre.

El oxigeno medicinal es diferente al industrial y la Profeco sancionará fuertemente a quien haga venta del industrial con uso terapéutico (Foto: EFE /Francisco Guasco)

Afortunadamente, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), se ha presentado una tendencia a la baja en la incidencia epidemiológica del virus, la cual se manifestó desde principios del 2021. Aunado a esto, la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 sigue vigente, la cual se encuentra en su segunda fase, cuyo objetivo es inmunizar a las personas adultas mayores, esto porque son el demográfico más vulnerable ante el nuevo coronavirus.

Con la segunda fase completada de la vacunación, el gobierno federal espera reducir la mortalidad de la enfermedad en un 80%; sin embargo, esto no es garantía de que no continuarán los decesos por la enfermedad, aún existen condiciones en la población mexicana que pueden generar cuadros sintomáticos graves ante e COVID-19: enfermedades autoinmunes, obesidad, cardiopatías, enfermedades crónico degenerativas, malformaciones, EPOC, etc.

Es por eso que completar la campaña de vacunación resulta preponderante para salvaguardar a la población. Cabe recordar que, de acuerdo con el calendario de inmunización nacional, las dosis del inoculante se seguirán aplicando hasta marzo del 2022, cuando se termine de vacunar al grueso de la población; sin embargo, se prevé que se continuarán aplicando las inyecciones siempre y cuando existan brotes que pongan en riesgo a la población.

