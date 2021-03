TEPJF ordenó a Morena dar cinco días para responder sobre admisión de quejas internas

El partido deberá de resolver la admisión de quejas en máximo cinco días hábiles (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Rojas, aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc por Morena, informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al partido dar cinco días para dar respuesta sobre la admisión de quejas.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el senador suplente de Ricardo Monreal aseguró que en materia democrática, esta determinación se trata de el fin de la “discrecionalidad en trámite de quejas”.

De este modo, “se permite a aspirantes, precandidatos y candidatos contratar medios impresos para alentar el debate político y democrático sin ser sancionados”, explicó este martes 2 de marzo.

Alejandro Rojas Díaz Durán busca la alcaldía Cuauhtémoc por Morena (Foto: Morena)

Conforme a lo expuesto por Rojas Díaz Durán, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación resolvió en favor de la impartición de justicia pronta y expedita, aunado a esto, agregó el “derecho de la militancia a contratar medios impresos para el debate político sin ser sancionado”.

De acuerdo con la autoridad electoral, conforme al caso SUP-JDC-162/2020, el artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) debe ser modificado para que cualquier queja que presente la militancia se le responda si es de admitirse o no en un plazo no mayor a cinco días hábiles, y no en 30 días hábiles, como se realiza ahora.

“Y es que el plazo de treinta días hábiles constituía un agravio excesivo al derecho de una justicia pronta y expedita, pues permitía el manejo abusivo y discrecional de muchas quejas. Ya que era del conocimiento público que les daban curso a aquellas y resolvían pronto en la que se tenía algún interés político o perverso, o de plano a otras nunca se les contestaba según convenía. Tal situación dejaba en estado de indefensión al militante, se dice en la resolución”, explicó el politólogo de la Universidad Iberoamericana.

Dolores Padierna se perfila como la candidata de Morena por la Cuauhtémoc (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto, cabe destacar que Alejandro Rojas promovió la impugnación de una encuesta realizada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la que Dolores Padierna resultaba vencedora, perfilándola como la próxima candidata por el partido para la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, el morenista no fue incluido dentro del sondeo, es decir, fue excluido arbitrariamente a pesar de haber manifestado su aspiración política.

“Impugné en Morena y en el TEPJF la encuesta patito con la que impusieron a Dolores Padierna en la Cuauhtémoc. ¡Ni siquiera me pusieron en la encuesta! Violaron la convocatoria y mis derechos. ¡No al regreso de los mafiosos a la Ciudad de México!”, escribió en redes sociales el domingo 21 de febrero.

René Bejarano busca una diputación federal por la vía plurinominal (Foto: Twitter / @RENE_BEJARANO_M)

La competencia entre ellos por la Cuauhtémoc no es nueva; sin embargo, el negarle la participación a Rojas Díaz Duran al proceso de designación podría corresponder a un atentado contra sus derechos políticos-electorales; motivo por el cual intervino el TEPJF.

Previamente, el ex secretario capitalino había criticado tanto a Dolores Padierna como a René Bejerano, su esposo, quien busca una diputación federal vía plurinominal. Igualmente, a través de redes sociales, Alejandro Rojas se pronunció en contra del “bejaranavirus” abanderado por el partido para regresar a cargos públicos en la capital nacional.

“Ellos son corporativos, cobran cuotas. Pregúntenle a todas las lideresas de allá del comercio en Cuauhtémoc, del comercio, cómo les cobraban cuotas. Y cómo era el trato que nosotros les dimos”, expresó el morenista y aseguró que Bejarano busca la diputación vía plurinominal porque él sabe que no ganaría en una elección democrática debido al videoescándalo que estelarizó en 2004.

