“No hay prohibición”: AMLO aseguró que no se limitarán las manifestaciones durante el 8M como en Madrid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que no limitará ni prohibirá las marchas por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, comparando estas “libertades plenas” con las restricciones impuestas en Madrid, España.

“A veces el New York Times hace cosas buenas, no siempre actúa sin ética. Ahora, por ejemplo, con el caso del Día de la Mujer están hablando de que nosotros nos oponemos a las mujeres, el New York Times y el otro periódico que está muy molesto con nosotros, El País, de España.

Nada más recordarles a los de El País, de España… que por cierto, están molestos por la reforma eléctrica, porque ya hablé de Iberdrola y de Repsol, que eran las empresas que tenían todos los privilegios...

Entonces, ahora como ya no es el tiempo de antes, los de El País -que es periódico español muy vinculado a estas empresas, somos sus clientes favoritos, nos atacan un día sí y el otro también-, entonces ahora están diciendo que estamos en contra de las mujeres. Imagínese, queriéndonos encasillar, etiquetar, que estamos en contra del movimiento feminista, lo cual no es cierto, es una calumnia.

Pero nada más les recuerdo a los de El País que allá en Madrid prohibieron las manifestaciones por el día de las mujeres o no pueden salir a la calle más de 500 mujeres; aquí no, aquí hay libertades plenas. Allá sólo van a permitir que salgan 500 mujeres, por la pandemia; aquí no, aquí es prohibido prohibir, se garantizan los derechos de manifestación, de expresión”, indicó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario criticó que en Madrid, España, el Gobierno limitara las marchas por esta fecha.

El pasado 24 de febrero, la Delegación del Gobierno en Madrid anunció que no autorizaría manifestaciones de más de 500 personas por el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo en la región ya que la Consejería de Sanidad lo desaconseja debido a la pandemia de coronavirus.

López Obrador aprovechó para pedir que las manifestaciones sean pacíficas.

”Porque si hay violencia es una contradicción, ¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todos y todas las mujeres”, argumentó.

Y solicitó a las mujeres que vayan a manifestarse ese día que no dañen comercios, monumentos ni agredan a las personas.

”Que no se dañen a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas; que también haya cuidado para que no vayan a dañarse entre los mismos manifestantes”, señaló.Del mismo modo, pidió que se cuiden, “y a corear y a gritar con todo y con libertad, pero sin violencia. Es una recomendación, cada quien debe ser responsable de sus actos”, enfatizó.

En 2020 decenas de miles de mujeres participaron en las marchas alusivas al Día de la Mujer en al menos 19 estados del país, para exigir un alto a la violencia feminicida.

Según estimaciones oficiales, en la concentración de la Ciudad de México participaron alrededor de 80.000 mujeres, sin embargo, para este año se prevé que una parte de los movimientos sea de forma virtual para evitar riesgo de contagios por la pandemia.

