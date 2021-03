No hay más ciego que el que no quiere ver: Vicente Fox acusó corrupción de Morena tras las revelaciones de la ASF

AMLO y Vicente Fox (Foto: Cuartoscuro)

El expresidente de México, Vicente Fox (2000-2006), nuevamente arremetió contra el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es fundador.

“Que (sic) más pruebas queremos de la Corrupción rampante de Morena y este gobierno!!! No hay más ciego que el que no quiere ver!!!”, señaló el exmandatario a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje acompañado por uno de los habituales video del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, en el que hablaba de las anomalías reveladas por el órgano auditor durante lo que va de la gestión de López Obrador.

(Captura de pantalla: Twitter @VicenteFoxQue)

Anaya se lanzó en dicha grabación publicada el primero de marzo, contra el presidente López Obrador, quien la semana pasada descalificó el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que la dependencia revelara graves anomalías durante su gobierno, por ejemplo la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

“Dice la ASF que el costo de cancelar el aeropuerto fue de 300 mil millones. AMLO refuta diciendo que ¡SOLO tiró a la basura 110 mil millones! MORENA amenaza con destituir al titular por atreverse a cuestionar a su amado líder. ¿En qué país nos estamos convirtiendo?”, señaló el político también a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el ex candidato presidencial hizo un llamado a los diputados mexicanos, de todos los partidos políticos, “a no caer” en lo que calificó como el perverso juego de López Obrador sobre la posible destitución de David Colmenares Páramo, de la titularidad de la ASF.

“Quiero hacer un llamado a todos los legisladores a no caer en el perverso juego de López Obrador de destituir al auditor, para poner a alguien sumiso y obediente”, y agregó, “no desacrediten el trabajo de tres mil personas que cumplen el deber de revisar cómo gasta el gobierno el dinero de todos”.

(Captura de pantalla: Twitter @RicardoAnayaC)

Anaya también hacía hincapié en que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico, no político, en el que laboran miles de profesionistas, cuyo trabajo es revisar cómo gasta el gobierno el Presupuesto Federal.

“De hecho, mucha de la corrupción de sexenios pasados la sabemos gracias a esas tres mil personas, porque igual señalan la corrupción del PRI que la del PAN y ahora la de Morena (...) Lo que más sorprende es que solo hubo un año del gobierno de Peña en el que hubo más irregularidades que en el primero de López Obrador”, subrayó, “entonces, todo ese cuento del combate a la corrupción, pues parece que es una vil mentira”.

No se trata de la primera vez que Vicente Fox se pronuncia sobre este tema. El pasado 24 de febrero también comentaba: “Brutal, DESHONESTO y CORRUPTO el comportamiento de MORENA y la 4T”, junto a otro tuit realizado por la cuenta de senadores del PAN en el que recriminaban, de misma manera, a la actual administración por lo señalado por la ASF.

(Captura de pantalla: Twitter @VicenteFoxQue)

Tampoco es la primera Fox Quesada se lanza contra el partido oficialista o el gobierno en funciones. De hecho se ha vuelto un férreo crítico de Cuarta Transformación de López Obrador (4T, como él mismo la llama.

En la más reciente ocasión, a principios de esta semana, Fox tundió a Morena al señalar que se trata del partido “más corrupto de la historia”, haciendo referencia a datos de ConsultaParaTodos, en donde se acusaba al actual gobierno de dar contratos a seis paraestatales inhabilitadas por un esquema fraudulento del ex superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí. En las imágenes de los presuntos contratos destacan que tan solo una de las empresas habría obtenido 18 contratos por 86 millones de pesos.

Carlos Lomelí es un ex superdelegado de Jalisco que fue señalado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de haber tenido conductas irregulares que atraviesan el cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.

De hecho, la dependencia abrió siete carpetas de investigación en su contra, obligando al ex funcionario a presentar su renuncia al cargo que López Obrador le brindó en diciembre de 2018. Incluso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó que Lomelí era el centro de una red de nueve empresas encargadas de vender y distribuir medicamentos en el sector público. Cinco de esas empresas habrían vendido más de 2,200 millones de pesos en contratos públicos durante siete años.

Bajo ese contexto, el ex mandatario arremetió contra el partido en el poder. Sin embargo, recientemente también hizo una fuerte crítica contra Morena por pedir el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quién fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.





