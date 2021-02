Dante Delgado señaló a AMLO como responsable de que PAN, PRI y PRD formaran alianza para las elecciones

Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, dirigió una carta al presidente López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Dante Delgado, arremetió este domingo de nueva cuenta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de una carta, el senador aseguró que el mandatario “construyó la oposición” que conviene a sus intereses, pero no la que necesita el país. Además, señaló que la coalición “Va por México” entre los partidos más fuertes de oposición es una agrupación con la que pretende seguir siendo “amo y señor del Congreso”.

Andrés Manuel, sé lo que estás haciendo, estás construyendo la oposición que necesitas, la que conviene a tus intereses, pero no la que necesita el país. Esto no es lo que se espera de un jefe de Estado con altura de Miras

El legislador recordó que en 2006, al perder la elección presidencial, López Obrador no reconoció los errores que cometió en campaña. Seis años después, aseguró, el ahora mandatario continuó cometiendo equivocaciones, como la contratación de un famoso asesor sudamericano que lo exhibió pidiendo millones.

El senador de Movimiento Ciudadano aseguró que el mandatario mexicano construyó la oposición que necesita (Foto: captura de pantalla/ Twitter@DanteDelgado)

Por otro lado, señaló que el mandatario aturde a la oposición confrontándolos continuamente. “[…] liberales contra conservadores, buenos contra malos, honestos contra corruptos, amigo del pueblo bueno contra la mafia del poder”.

Lo lamentable es que, sin excepción alguna, todas esas fuerzas de representación real han aceptado tu desafío de ‘conmigo o contra mí’. No advierten que tu objetivo es contrastarlos con un gobierno que, aunque inoperante, es cercano a la gente

“Por esa razón no procuras acuerdos, insistes en diferenciarte de ellos, es tu timbre de orgullo, te sientes honrado y procuras cercanía con un pueblo que rechazó la forma que ellos gobernaron los últimos 18 años”, manifestó en el escrito.

Dante Delgado también se lanzó contra la oposición, indicando que actualmente nos encontramos frente a la generación de dirigentes “más mediocres y torpes de la historia”.

“Con candidez aceptan todos los escenarios que prefiguras y, para convencerse de que son oposición, cuestionan todo y te rebaten en sus discursos, aunque, paradójicamente, también te entregan sus votos en momentos en que deberían demostrar con hechos que son una oposición responsable”, indicó el senador de Movimiento Ciudadano.

Dante Delgado acusó que el presidente López Obrador se dedica a confrontar a la oposición continuamente (Foto: Cortesía Presidencia)

En tanto, acusó que López Obrador induce a sus opositores a cometer errores, formando coaliciones de partidos que representan corrupción, abuso de poder e impunidad, en referencia al PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática).

El político también abordó la relación del mandatario con intelectuales, analistas y dirigentes empresariales, quienes sin experiencia política electoral y aturdidos por la avalancha de acciones, normas y acuerdos, “consideran a la coalición una vehículo para hacerte frente (a Andrés Manuel López Obrador) y contrapeso”.

“La coalición Va por México es la oposición que querías y que necesitabas. Una oposición construida por los partidos que la gente alejó del poder. Una oposición por la que los mexicanos conscientes no van a votar. Una oposición con la que pretendes seguir siendo amo y señor del Congreso”, expresó el legislador.

Dante Delgado no será cómplice de las acciones que López Obrador está llevando a cabo al frente de la Presidencia (Foto: Cortesía Movimiento Ciudadano)

Además, Dante Delgado aseguró que la fuerza política que representa no es golpista, pero tampoco cómplice, por lo que no permitirá los retrocesos históricos que el gobierno actual está llevando a cabo.

Deseo que concluyas tu encargo como todos los presidentes anteriores, pero no me quedaré callado mientras sigas comportándote como ellos y, en algunos casos, peor que ellos

Por último, señaló que sus acciones están enfocadas en que México tenga una alternativa a las “obsesiones, excesos y abuso de poder, como a los partidos que ya fallaron y siguen cometiendo los mismos errores”.

“Nuestra lucha no es contra ti, es contra lo que has decidido representar, para que no instaures una presidencia imperial”, concluyó el senador de MC.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: