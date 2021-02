“Fue un asunto más manoseado que barandal del metro”: Hijo de Colosio habló sobre la muerte de su padre (Foto: EFE/Cortesía Partido Movimiento Ciudadano)

Luis Donaldo Colosio Riojas, actual candidato a la presidencia municipal de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano (MC), aseguró en fechas recientes que perdonaba todo y específicamente a todos los que pudieron verse involucrados en el asesinato de su padre.

Al respecto, aseguró en entrevista con Carlos Loret de Mola para su transmisión en Latin Us, que se trató de un tema meramente personal, pues “antes de que se diera mi constancia, de los registros de iniciar la campaña, tenía que hacer ese gesto a nivel personal y pública para marcar un parteaguas. Es un ejercicio de reflexión hacia la paz, hacia el perdón”.

Sin embargo, aseguró que el caso jamás estará cerrado, incluso señaló que resulta improbable que México algún día sepa la verdad, con nombres y apellidos, pues la conclusión a la que llegaron simplemente no les convenció en lo más mínimo; además, consideró que no tuvieron acceso a una investigación de calidad que no estuviera “tan manoseada”.

“Quizás México jamás lo sepa. Nadie tiene nombres y apellidos, no pudimos tener acceso a una investigación de altura que nos llegara a revelar la verdad, esa conclusión no la compramos nada porque fue un asunto más manoseado que barandal del metro. Cambiaron tantas veces de procurador, cambiaron las lineas de investigación, se violó la cadena de custodia. Tampoco es correcto prestarnos a la especulación y envenenarnos el alma con teorías”, advirtió.

Lo que sí señaló como un hecho, es que se trató de un crimen de estado a manos de un grupo que se sintió intimidado, aunque no quiso verse motivado a culpar o señalar a un culpable intelectual, mucho menos al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

La muerte del presidenciable Colosio cimbró al país... y a los mercados internacionales (Foto: Cuarosocuro)

“Fue un crimen de estado, sabemos quién fue el autor material, pero el intelectual o los intelectuales no lo sabemos. No voy a caer en eso y no hagamos eso aquí tampoco. No sabemos quién fue, pero fue un sistema a quien incomodaba mucho Colosio, que eventualmente tomó la decisión de eliminarlo a toda costa, eso es un hecho”, consideró en entrevista con el periodista mexicano.

En fechas recientes, Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato a la presidencia municipal de Monterrey, denunció intimidación y abuso por parte de su rival por la alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos.

En una entrevista con Joaquín López Dóriga, el candidato de MC habló acerca de los ataques que ha estado recibiendo y las acciones que ha tomado al respecto.

“Han habido una serie de ataques, ya ha habido incluso hasta denuncias respecto a páginas enteras, toda una red de noticias falsas de cuentas para golpeteo político. Todas apuntadas hacia la competencia, principalmente hacia mucha de la gente que conformamos Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León”, reveló.

El ahora candidato a la alcaldía de Monterrey, aseguró que nunca tuvieron acceso a una investigación de calidad FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO

Colosio Riojas explicó que le fue negado un trámite que era sencillo, pero absolutamente necesario para su candidatura. Además, señaló al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por iniciar este tipo de actitudes en el marco de las elecciones.

“[Hubo] abusos de autoridad por parte del municipio de Monterrey con tal de obstaculizar algunos trámites. De parte de la secretaría del ayuntamiento de Monterrey, de parte de la dirección de participación ciudadana con tal de negar un trámite, al cual tengo derecho como cualquier otro ciudadano. Y esto obviamente está hecho con toda la intención de favorecer al candidato del PRI”, ahondó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: