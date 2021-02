De su boda con “El Chapo” hasta su cuenta verificada de Instagram: así espió el gobierno de EEUU a Emma Coronel para arrestarla

2011 fue el año que se supo que Coronel Aispuro estaba siendo espiada por las autoridades de EEUU: solamente cuatro años después de casarse con "El Chapo" (Foto: EFE/Kena Betancur/Archivo)

La vida de Emma Coronel Aispuro, tercera esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, casi siempre fue vigilada cuidadosamente por el gobierno de los Estados Unidos.

2011 fue el año que se supo que Coronel Aispuro estaba siendo espiada por las autoridades de EEUU: solamente cuatro años después de casarse con, en ese entonces, uno de los narcotraficantes más buscados en todo el mundo en una comunidad serrana del llamado Triángulo Dorado.

Ese año ella cruzó por la garita fronteriza de Calexico, en California, para dar a luz a sus hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina, en el hospital Antelope Valley de Lancaster, al norte del condado de Los Ángeles.

En el acta de nacimiento de las niñas quedó sin llenar el espacio del nombre del padre, reveló The Los Angeles Times. Sin embargo, no fue suficiente para esconder que su progenitor era El Chapo Guzmán.

Se revisaron “miles de comunicaciones electrónicas y por teléfono interceptadas en relación con las actividades de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa”, declaró McGuire, para colectar la evidencia contra la esposa del capo (Foto: Alexandria Sheriff's Office/Handout via REUTERS)

Hace dos años se tornó incuestionable que el FBI (Federal Bureau of Investigation) tenía a Emma Coronel en la mira: al final del juicio contra Guzmán Loera en una corte de Brooklyn, Nueva York, un oficial federal describió el contenido de diversos mensajes de texto que habían interceptado.

Trabajadores, cercanos, y hasta las amantes del capo habían recibido teléfonos celulares de la marca BlackBerry con un sistema operativo que encriptaba todos los mensajes de texto. Un método que le sirvió al narcotraficante hasta que el gobierno de los Estados Unidos detectó al técnico de nacionalidad colombiana encargado de realizar los ajustes a los celulares, informó Univisión.

Coronel Aispuro, su tercera esposa, recibió un teléfono identificado con el usuario CharlyBlack11. Siempre que se comunicaba con su cónyuge aparecían los usuarios ReYniTaa CoRoneL/=) y Las reYnaAs({}).

El agente del FBI, en la corte, leyó conversaciones entre Guzmán Loera y su esposa por varios minutos. “Cuando miren algún carro sospechoso avísame de inmediato para mandar checarlos”, solicitó una vez El Chapo, quien pagó alrededor de USD 1,000,000 por los celulares BlackBerry y aún así desconfiaba de ellos. “Borra cada vez que terminemos de chatiar (sic)”, pidió en otro mensaje, de acuerdo con Univisión.

Las investigaciones del FBI afirman que Coronel Aispuro actuaba como intermediaria y mensajera entre Guzmán Loera y sus lugartenientes, asociados, e hijos (Foto: Archivo)

El oficial del FBI que escribió el documento judicial contra Coronel Aispuro, Eric S. McGuire, declaró que durante las indagatorias entrevistó a más de 100 asociados e integrantes del Cártel de Sinaloa: entre ellos, un ex operador de alto rango, presuntamente Dámaso López Núñez, El Licenciado, y mano derecha de El Chapo.

El Licenciado habría aceptado cooperar con el gobierno estadounidense a cambio de modificar y reducir su sentencia condenatoria, lo cual obtuvo: por delatar a Joaquín Guzmán Loera y a Emma Coronel Aispuro, un juez reformó su cadena perpetua impuesta hace tres años. Dámaso López Núñez saldrá libre en el año 2032.

Se revisaron “miles de comunicaciones electrónicas y por teléfono interceptadas en relación con las actividades de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa”, declaró McGuire, para colectar la evidencia contra la esposa del capo.

“Coronel creció con conocimiento de la industria del narcotráfico, y se casó con Guzmán cuando era una adolescente. Según mi investigación, sé que Coronel entendía el alcance del narcotráfico del Cártel de Sinaloa. Coronel sabe y entiende que el Cártel de Sinaloa es el cártel más prolífico en México. Coronel estaba consciente de los cargamentos de varias toneladas de cocaína, la producción de varios kilos de heroína, los envíos de varias toneladas de marihuana, y toneladas de envíos de metanfetamina (…)

“Coronel entendía que las ganancias de las drogas que ella controlaba durante su matrimonio con Guzmán eran derivadas de estos cargamentos”, afirmó el documento del gobierno estadounidense consultado por Infobae México (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

“Coronel entendía que las ganancias de las drogas que ella controlaba durante su matrimonio con Guzmán eran derivadas de estos cargamentos”, afirmó el documento del gobierno estadounidense consultado por Infobae México.

Gerardo Reyes, periodista para Univisión Investiga, entrevistó a Coronel Aispuro en el 2016. Durante la conversación afirmó que su esposo no era millonario sino un agricultor. No obstante, nunca se ha justificado el origen del patrimonio que le permite viajar, tener automóviles de lujo, y ropa de diseñador.

Además, con ese mismo dinero intentó fabricar una línea de ropa inspirada en la imagen del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Mariel Colón, su abogada, declaró a Univisión que la apertura de la compañía, llamada El Chapo Guzman: JGC LLC, se suspendió debido a la pandemia por coronavirus.

“Su nueva esposa, de 18 años de edad, se llama Emma Coronel Aispuro”: así lo dio a conocer la periodista Patricia Dávila en su crónica para Proceso en 2007.

El 6 de abril del 2019, el diario The New York Post alegó que el gobierno estadounidense estaba investigando a Emma Coronel Aispuro por su rol en el escape de Guzmán Loera de prisión en julio del 2015 (Foto: EFE/EPA/JOHN TAGGART/Archivo)

Autoridades estadounidenses revelaron, desde antes de que iniciara el juicio a Guzmán Loera en Nueva York, que analizaban las actividades y publicaciones de Emma Coronel en internet y redes sociales. Lo utilizaron como una prueba de la fortuna que El Chapo había conseguido durante su carrera delictiva y como líder del Cártel de Sinaloa.

“Los hijos del acusado continúan a cargo de su vasto imperio de narcotráfico”, alertó la Fiscalía en una carta enviada en octubre de 2018 al juez Brian Cogan, quien un año más tarde sentenciaría a El Chapo a una cadena perpetua, según Univisión. “Ambos y la esposa del acusado, Emma Coronel, están habitualmente en las redes sociales haciendo alarde de sus enormes recursos financieros”, advirtieron las autoridades de EEUU.

El 6 de abril del 2019, el diario The New York Post alegó que el gobierno estadounidense estaba investigando a Emma Coronel Aispuro por su rol en el escape de Guzmán Loera de prisión en julio del 2015.

No obstante, sabiendo que el FBI la tenía bajo la mira, la tercera esposa del Chapo continuó publicando imágenes en su cuenta verificada de Instagram.

Un asociado de alto rango de "El Chapo" declaró que Coronel Aispuro sabía que Guzmán Loera era el líder del Cártel de Sinaloa y que coordinaba la distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas, y marihuana (Foto: Europa Press)

“Miedo de estar en la cárcel, no, porque yo no he cometido ningún delito. Yo ya estaría presa aquí (en EEUU) o allá (en México) si tuvieran pruebas”, le declaró Coronel Aispuro al periodista Jesús Esquivel a finales de enero de 2019, de acuerdo con su libro El juicio: Crónica de la caída del Chapo.

“¿Miedo a que de repente podrían detenerme, que me podrían golpear para que les diga lo que ellos quieren? Pues así le pasó a mi familia. Mi hermano fue torturado (…) unos meses antes de que fuera detenido Joaquín. Querían que a fuerza les dijera dónde estaba”, dijo.

Emma Coronel Aispuro fue arrestada en Estados Unidos por narcotráfico, confirmó este lunes el Departamento de Justicia de EEUU.

Los documentos judiciales en el caso de Coronel Aispuro afirman que ella retransmitió mensajes para Guzmán Loera, ayudándolo a realizar cargamentos y actividades de narcotráfico del 2012 al 2014; además, evadir la captura de la multitud de autoridades mexicanas y estadounidenses que lo perseguían durante años.

No obstante, sabiendo que el FBI la tenía bajo la mira, la tercera esposa del "Chapo" continuó publicando imágenes en su cuenta verificada de Instagram (Foto: Instagram/@therealemmacoronel)

“...En febrero de 2014, Coronel continuó entregando mensajes que recibió de Guzmán durante sus visitas a la prisión, que no fueron monitoreadas por las autoridades mexicanas”, señala el documento consultado por Infobae México y escrito por Eric S. McGuire, agente especial del FBI (Federal Bureau of Investigation).

En la investigación, el llamado Testigo Colaborador 1 (Cooperating Witness 1), un asociado de alto rango de El Chapo, declaró que Coronel Aispuro sabía que Guzmán Loera era el líder del Cártel de Sinaloa y que coordinaba la distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas, y marihuana con el propósito de “ilegalmente contrabandear esos narcóticos a los Estados Unidos para su distribución”.

De acuerdo con el Testigo Colaborador 1, la esposa del capo también sabía que sus hijos (Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López, y Joaquín Guzmán López) eran integrantes de alto rango del Cártel de Sinaloa. Además, de que su padre, Inés Coronel Barreras, coordinaba el transporte de narcóticos para Guzmán Loera.

Las investigaciones del FBI afirman que Coronel Aispuro actuaba como intermediaria y mensajera entre Guzmán Loera y sus lugartenientes, asociados, e hijos.

“Miedo de estar en la cárcel, no, porque yo no he cometido ningún delito. Yo ya estaría presa aquí (en EEUU) o allá (en México) si tuvieran pruebas”, le declaró Coronel Aispuro al periodista Jesús Esquivel a finales de enero de 2019 (Foto: Instagram/@therealemmacoronel)

El Testigo Colaborador 1 declaró que recibió mensajes de El Chapo a través de Emma Coronel mientras el capo se encontraba preso en El Altiplano entre 2014 y 2015. Además, que Coronel Aispuro accedió a ayudar al narcotraficante a escapar de prisión.

De acuerdo con un comunicado del gobierno estadounidense, Coronel “fue arrestada en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional”. Se espera que la esposa del Chapo tenga una comparecencia inicial, a través de una videoconferencia, en un tribunal federal del Distrito de Columbia.

“Según documentos judiciales, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del Altiplano el 11 de julio de 2015, prisión ubicada en Almoloya de Juárez, México. Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016″, señaló el comunicado.

La ex reina de belleza mexicana fue acusada en una denuncia penal por conspiración para distribuir “un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos”, añadió la información oficial.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: