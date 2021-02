Pago de agua en CDMX: así puedes obtener un descuento del 50%

(Foto: EFE/Archivo)

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Gaceta Oficial, informó que hará un descuento del 50% en el cobro del agua, a fin de apoyar a las familias mexicanas que más lo necesiten, tras la pandemia de COVID-19.

No obstante, este descuento no será para todos, pues solo será otorgado para ciertas personas. De acuerdo con lo establecido en la Gaceta, los capitalinos que podrán acceder a este descuento en el cobro del agua son aquellos que no cuenten con un ingreso fijo o sean de escasos recursos.

Asimismo, las personas jubiladas, pensionadas, viudas y huérfanos, así como mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, madres solteras y personas con discapacidad permanente que demuestren ser dependientes económicos.

Esta solicitud se podrá hacer hasta el 31 de diciembre de este año. Cabe mencionar que si el año pasado también se solicitó este apoyo y se acreditó el descuento, no es necesario renovarlo, pues aún es válido durante 2021.

(Foto: Christian Serna / Cuartoscuro)

De ese modo, por la vía remota, se deberán enviar en formato PDF los siguientes documentos al correo electrónico tramites281@sacmex.cdmx.gob.mx:

- Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional)

- CURP

- Comprobante de domicilio

- Número de cuenta predial

- Credencial de INAPAM

- Credencial de pensionado o jubilado

- Acta de divorcio

- Constancia que compruebe una separación, ya sea emitida por un juez de lo familiar o por otra institución

- Constancia que avale ser jefa de hogar

- Proporcionar una dirección de correo electrónico a fin de recibir las notificaciones correspondientes.

En el caso donde también se tenga que acreditar que hay pendientes económicos, es necesario integrar estos dos documentos:

- Acta de nacimiento de los menores de edad o hasta 25 años si se encuentra estudiando

- Constancia o credencial oficial en la que se certifique la discapacidad

(Foto: Cuartoscuro)

De manera presencial, se deberá tener a la mano la boleta de agua y agendar una cita en la siguiente página https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.mx/citasSacmex/, para acudir con todos los protocolos sanitarios y entregar la documentación requerida junto con una copia de la misma.

Los documentos serán revisados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), una vez validados y se corrobore que el contribuyente cumple con los requisitos para ser sujeto del beneficio fiscal de que se trate, se remitirá al correo electrónico proporcionado por el contribuyente la respuesta que resulte del análisis realizado por la dependencia, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de los documentos.

Para cualquier duda o aclaración se puede llamar a los siguientes teléfonos: 800 014 24 82 o 5728 0016 Ext. 0301 de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Otro de los descuentos que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México otorgó por la pandemia, con la finalidad de apoyar la economía de las familias, es el del predial.

De acuerdo con la dependencia, se aplicará un descuento del 10% a los contribuyentes que realicen su pago en enero y del 6% a quienes lo hagan en febrero.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que el pago podrá hacerse por internet a través de la aplicación móvil, disponible para Android e iOS, Tesorería CDMX o en la página web de la dependencia.

Sin embargo, el proceso podrá también llevarse a cabo a través de los más de 8,6000 centros disponibles como son: kioscos de la tesorería, tiendas de conveniencia, sucursales bancarias, además de tiendas departamentales.

