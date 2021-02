El arresto de Emma Coronel es un “golpe para López Obrador”: Raymundo Riva Palacio

(Foto: EFE/Justin Lane/Archivo)

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenida el 22 de febrero en Virginia, Estados Unidos, y es acusada por tráfico de drogas y conspiración en la fuga del narcotraficante mexicano en el 2015, y podría enfrentar una pena mínima de 10 años de cárcel, o cadena perpetua como castigo máximo y una multa de hasta USD 10 millones.

Las acusaciones contra Coronel Aispuro se basan en lo declarado por Dámaso López, El Licenciado, durante el juicio del Chapo Guzmán, en enero del 2019. Fue información de la que tuvo conocimiento porque estaba en la sala del juicio y escuchó cuando fue implicada en múltiples delitos.

Raymundo Riva Palacio, periodista y director general de Eje Central, cuestionó en su columna de opinión para El Financiero la razón por la que hasta ahora es detenida la esposa del Chapo Guzmán, si obedece a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido laxo en la lucha contra el crimen organizado y por qué el Departamento de Justicia la acusó por un delito que no se cometió en territorio estadounidense y le adjudicó otro, conspiración, que no existe en las leyes mexicanas y por el cual no podía buscarse su extradición para ser juzgada aquí”.

Agregó que la fiscalía estadounidense “dejan claro que quieren encontrar lo activos del Chapo Guzmán, que calcula en USD 12,000 millones, y quedarse con ellos”, aunque en realidad son activos del Cártel de Sinaloa y lo que buscarían es su cooperación.

(Foto: Reuters/Jane Rosenberg)

Además, indicó que es un golpe para que López Obrador busque la posibilidad de extraditar al capo mexicano, “como parte del compromiso que hizo con su familia” y en su momento indicó la necesidad de llegar a un acuerdo y dividir los bienes decomisados.

Habrá que recordar que Joaquín Guzmán, de 62 años, fue arrestado en el 2016 y extraditado a Estados Unidos en enero del 2017 y para julio del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua, al ser declarado culpable por los cargos de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero después un juicio de tres meses.

Coronel, de 31 años, estuvo presente en todas las audiencias del juicio y tras conocer el veredicto de culpabilidad, indicó que no lloraría, porque no había muerto nadie. Ella conoció al narcotraficante cuando tenía 17 años.

Guzmán y Coronel se casaron en el 2007. Entre las declaraciones que ella hizo fue que no le constaba que el Chapo traficaba drogas. Aunque la acusación en su contra es por participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y mariguana para su importación a los Estados Unidos.

(Foto: AFP)

También se indica que Coronel Aispuro conspiró con otras personas para que se concretara el escape del Chapo en julio del 2015 y una vez que el narcotraficante es detenido, ella se involucró en la planeación de una tercera fuga.

Omar Sánchez Tagle, periodista y jefe de información de Grupo Fórmula y Televisa, refirió en su columna de opinión para The Washington Post que el interés de las autoridades estadounidenses está en que ella conoce la forma en que se lava el dinero en la organización criminal.

Por lo que su detención tiene como fin conocer la estructura financiera del Cártel de Sinaloa, y otro punto importantes es que “ella sigue en contacto con los cuatro hijos del Chapo y con varios miembros de la organización criminal”. La investigación en su contra comenzó en el 2019 por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

